В Пензенской области отменили план «Ковер»
На территории Пензенской области отменили план «Ковер», введенный в ночь на 24 ноября, сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Мельниченко.
«Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он в 3:42 мск.
О введении плана «Ковер» Мельниченко сообщил в 1:06 мск, он действовал около двух с половиной часов.
Также о снятии ограничений в аэропорту Пензы в 3:50 мск сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры действовали около трех часов.
«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, — уточнил он.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников. На момент публикации ограничения действуют в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин