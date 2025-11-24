В Пензенской области отменили план «Ковер»

На территории Пензенской области отменили план «Ковер», введенный в ночь на 24 ноября, сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Мельниченко.

«Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он в 3:42 мск.

О введении плана «Ковер» Мельниченко сообщил в 1:06 мск, он действовал около двух с половиной часов.

Также о снятии ограничений в аэропорту Пензы в 3:50 мск сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры действовали около трех часов.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, — уточнил он.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников. На момент публикации ограничения действуют в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода.