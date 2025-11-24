Третий за ночь российский аэропорт приостановил полеты
Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) временно ограничил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 03:30 мск.
Это уже третий российский аэропорт, в котором текущей ночью приостановили полеты — ранее прием и выпуск рейсов ограничили в воздушных гаванях Тамбова и Пензы.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
До этого воздушная гавань Нижнего Новгорода ограничивала прием и выпуск рейсов утром в воскресенье, 23 ноября. Меры действовали около пяти часов.
