В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

Третий за ночь российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) временно ограничил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах стало известно в 03:30 мск.

Это уже третий российский аэропорт, в котором текущей ночью приостановили полеты — ранее прием и выпуск рейсов ограничили в воздушных гаванях Тамбова и Пензы.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

До этого воздушная гавань Нижнего Новгорода ограничивала прием и выпуск рейсов утром в воскресенье, 23 ноября. Меры действовали около пяти часов.