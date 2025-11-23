 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО уничтожила 40 дронов над Белгородской областью, Крымом и Черным морем

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства ПВО уничтожили 40 украинских дронов в период с 13:00 до 20:00 мск, сообщает Минобороны. Из них 26 сбили над акваторией Черного моря, восемь — над Крымом, шесть — над Белгородской областью.

По данным ведомства, в первой половине дня — с 09:00 до 13:00 мск — было уничтожено десять беспилотников: по три — над территорией Белгородской и Московской областей (в том числе два, летевших на Москву), еще по два — над Архангельской и Калужской областями.

Над Архангельской областью дроны уничтожили впервые с начала военной операции. В Подмосковье произошел пожар на Шатурской ГРЭС — часть беспилотников уничтожили силы ПВО, несколько упали на территорию станции. Пожар потушен, о пострадавших не сообщалось.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
