CBS узнал о возможном визите Зеленского в США для обсуждения соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США на этой неделе для урегулирования российско-украинского конфликта. Такую возможность обсуждают украинские и американские власти, сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники с обеих сторон.
По словам собеседников, визит Зеленского будет зависеть от исхода мирных переговоров с представителями Украины, Евросоюза и США в Женеве, прошедших 23 ноября.
Также об обсуждении американской и украинской стороной визита Зеленского в США на этой неделе сообщили два источника Reuters, знакомые с ситуацией. По словам одного из них, основная идея заключается в том, что Трамп и Зеленский обсудят наиболее чувствительные аспекты мирного плана, такие как территориальный вопрос. Пока нет подтвержденной даты, добавил собеседник агентства.
Госсекретарь Марко Рубио, выступая на пресс-конференции после завершения консультации, назвал беседу «самой продуктивной» за все время. Он допустил телефонный разговор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом после переговоров.Рубио добавил, что США надеются на достижение соглашения по мирному плану «как можно скорее», желательно до 27 ноября.
Американская и европейская стороны представили свои версии соглашений по урегулированию конфликта. Документ США содержит 28 пунктов, а план ЕС — 24 (по данным The Telegraph), при этом ряд положений в них существенно различается.
Например, в мирном плане США говорится, что Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими, а Херсон и Запорожье получают «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Европейское соглашение же подразумевает, что стороны обсудят территориальные вопросы после полного прекращения огня.
Позднее Reuters сообщило о наличии второго плана ЕС по урегулированию кризиса, разработанного на основе американского.
Ранее Трамп установил 27 ноября крайним днем, к которому Киев должен согласиться с мирным соглашением.
Москва последовательно исключает возможность территориальных уступок Киеву.
