 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

CBS узнал о возможном визите Зеленского в США для обсуждения соглашения

CBS: Зеленский может приехать в США для обсуждения мирного плана
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США на этой неделе для урегулирования российско-украинского конфликта. Такую возможность обсуждают украинские и американские власти, сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники с обеих сторон.

По словам собеседников, визит Зеленского будет зависеть от исхода мирных переговоров с представителями Украины, Евросоюза и США в Женеве, прошедших 23 ноября.

Также об обсуждении американской и украинской стороной визита Зеленского в США на этой неделе сообщили два источника Reuters, знакомые с ситуацией. По словам одного из них, основная идея заключается в том, что Трамп и Зеленский обсудят наиболее чувствительные аспекты мирного плана, такие как территориальный вопрос. Пока нет подтвержденной даты, добавил собеседник агентства.

Госсекретарь Марко Рубио, выступая на пресс-конференции после завершения консультации, назвал беседу «самой продуктивной» за все время. Он допустил телефонный разговор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом после переговоров.Рубио добавил, что США надеются на достижение соглашения по мирному плану «как можно скорее», желательно до 27 ноября.

Рубио допустил телефонный разговор Зеленского с Трампом
Политика

Американская и европейская стороны представили свои версии соглашений по урегулированию конфликта. Документ США содержит 28 пунктов, а план ЕС — 24 (по данным The Telegraph), при этом ряд положений в них существенно различается.

Например, в мирном плане США говорится, что Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими, а Херсон и Запорожье получают «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Европейское соглашение же подразумевает, что стороны обсудят территориальные вопросы после полного прекращения огня.

Позднее Reuters сообщило о наличии второго плана ЕС по урегулированию кризиса, разработанного на основе американского.

Ранее Трамп установил 27 ноября крайним днем, к которому Киев должен согласиться с мирным соглашением.

Москва последовательно исключает возможность территориальных уступок Киеву.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Зеленский США визит мирный план
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Рубио допустил телефонный разговор Зеленского с Трампом
Политика
Рубио заявил о «праве голоса» России в мирном плане
Политика
Reuters сообщил о втором плане ЕС, основанном на предложении США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 01:47 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 01:47
Как кредиты бизнесу аномально выросли в октябре. Инфографика Финансы, 02:00
Рубио заявил о желании США согласовать мирный план «как можно скорее» Политика, 01:51
В Харькове возникли пожары после взрывов Политика, 01:43
СК отказал Борису Кузнецову в возвращении в Россию Политика, 01:19
Второй российский аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 01:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
CBS узнал о возможном визите Зеленского в США для обсуждения соглашения Политика, 00:33
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Рубио поделился деталями плана США по мирному урегулированию на Украине Политика, 00:12
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов Политика, 00:09
Железнодорожным долгостроем в Туве заинтересовались иностранные инвесторы Бизнес, 00:01
Власти рассмотрят упрощение деклараций по НДС для бизнесаПодписка на РБК, 00:00
Рубио допустил телефонный разговор Зеленского с Трампом Политика, 23 ноя, 23:58
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 23 ноя, 23:40