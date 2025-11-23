Рубио допустил телефонный разговор Зеленского с Трампом

Рубио: телефонный разговор Зеленского и Трампа может состояться

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться, допустил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции после переговоров в Женеве. Видеозапись опубликована на YouTube-канале PBS News.

«Я не знаю. Возможно. Не уверен», — ответил на вопрос, проведут ли главы государств беседу по телефону.

Телекомпания CBS News со ссылкой на источники сообщила, что американские и украинские власти обсуждают возможность визита Зеленского в США для обсуждения плана по урегулированию конфликта на предстоящей неделе.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры между представителя Украины, Евросоюза и США относительно параметров будущего мирного соглашения, призванного урегулировать российско-украинский конфликт. Рубио назвал встречу «самой продуктивной».

По данным The Telegraph, европейская сторона разработала мирный план из 24 пунктов, среди которых — юридически подкрепленные гарантии безопасности Украине по аналогии со статьей 5 Устава НАТО и проведение переговоров по текущей линии боевого соприкосновения.

Американский план мирного урегулирования конфликта на Украине содержит 28 пунктов, некоторые из которых отличаются от версии европейского соглашения. Например, по нему Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими, а Херсон и Запорожье получают «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

Последний раз Зеленский и Трамп разговаривали по телефону 12 октября. Тогда стороны обсудили усиление ПВО Украины и энергетику.

Москва последовательно исключает возможность территориальных уступок Киеву.