Военная операция на Украине
0

Рубио допустил телефонный разговор Зеленского с Трампом

Рубио: телефонный разговор Зеленского и Трампа может состояться
Сюжет
Военная операция на Украине

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться, допустил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции после переговоров в Женеве. Видеозапись опубликована на YouTube-канале PBS News.

«Я не знаю. Возможно. Не уверен», — ответил на вопрос, проведут ли главы государств беседу по телефону.

Телекомпания CBS News со ссылкой на источники сообщила, что американские и украинские власти обсуждают возможность визита Зеленского в США для обсуждения плана по урегулированию конфликта на предстоящей неделе.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры между представителя Украины, Евросоюза и США относительно параметров будущего мирного соглашения, призванного урегулировать российско-украинский конфликт. Рубио назвал встречу «самой продуктивной».

Рубио заявил о «праве голоса» России в мирном плане
Политика
Марко Рубио

По данным The Telegraph, европейская сторона разработала мирный план из 24 пунктов, среди которых — юридически подкрепленные гарантии безопасности Украине по аналогии со статьей 5 Устава НАТО и проведение переговоров по текущей линии боевого соприкосновения.

Американский план мирного урегулирования конфликта на Украине содержит 28 пунктов, некоторые из которых отличаются от версии европейского соглашения. Например, по нему Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими, а Херсон и Запорожье получают «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

Последний раз Зеленский и Трамп разговаривали по телефону 12 октября. Тогда стороны обсудили усиление ПВО Украины и энергетику.

Москва последовательно исключает возможность территориальных уступок Киеву.

Марко Рубио Дональд Трамп Владимир Зеленский телефонный разговор
Марко Рубио
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
