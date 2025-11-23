Reuters сообщил о втором плане ЕС, основанном на предложении США

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европа согласилась на возврат России в G8 по окончании конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на европейский план урегулирования украинского кризиса. Этот план из 27 пунктов, как пишет агентство, разработали Великобритания, Франция и Германия на основе американского.

До этого один из планов ЕС опубликовала газета The Telegraph, в нем 24 пункта.

Согласно плану, которым поделился Reuters, Россия будет постепенно реинтегрироваться в мировую экономику.

«Россию снова пригласят в «Большую восьмерку», — говорится в одном из положений 13-го пункта плана.

Кроме этого, в отношении России будут постепенно смягчать санкции, при этом каждый конкретный случай будет обсуждаться и согласовываться поэтапно. Подобный пункт был в американском мирном плане, опубликованном ранее.

США также заключат долгосрочное Соглашение об экономическом сотрудничестве для достижения взаимного развития в областях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, редкоземельных металлов, совместных проектов в Арктике, а также различных других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

Материал дополняется.