 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Reuters сообщил о втором плане ЕС, основанном на предложении США

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европа согласилась на возврат России в G8 по окончании конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на европейский план урегулирования украинского кризиса. Этот план из 27 пунктов, как пишет агентство, разработали Великобритания, Франция и Германия на основе американского.

До этого один из планов ЕС опубликовала газета The Telegraph, в нем 24 пункта.

Согласно плану, которым поделился Reuters, Россия будет постепенно реинтегрироваться в мировую экономику.

«Россию снова пригласят в «Большую восьмерку», — говорится в одном из положений 13-го пункта плана.

Кроме этого, в отношении России будут постепенно смягчать санкции, при этом каждый конкретный случай будет обсуждаться и согласовываться поэтапно. Подобный пункт был в американском мирном плане, опубликованном ранее.

США также заключат долгосрочное Соглашение об экономическом сотрудничестве для достижения взаимного развития в областях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, редкоземельных металлов, совместных проектов в Арктике, а также различных других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

Axios узнал, что США и Украина достигли прогресса по мирному плану
Политика
Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Дэниел Дрисколл и остальные члены делегации США перед началом переговоров в Женеве, Швейцария

Материал дополняется. 

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 22:57 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 22:57
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Reuters сообщил о втором плане ЕС, основанном на предложении США Политика, 22:55
Солистка «Стоптайм» покинула России после освобождения из-под ареста Политика, 22:49
Мерц раскритиковал аспекты мирного плана США, касающиеся активов России Политика, 22:38
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Axios узнал, что США обвинили Украину в утечке «негативных подробностей» Политика, 22:28
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Axios узнал, что США и Украина достигли прогресса по мирному плану Политика, 21:49
«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и сохранил лидерство в РПЛ Спорт, 21:49
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 21:46
Мирный план трех стран ЕС по версии Reuters. Полный текст Политика, 21:44
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 21:44
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 21:34
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23