Reuters сообщил о втором плане ЕС, основанном на предложении США
Европа согласилась на возврат России в G8 по окончании конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на европейский план урегулирования украинского кризиса. Этот план из 27 пунктов, как пишет агентство, разработали Великобритания, Франция и Германия на основе американского.
До этого один из планов ЕС опубликовала газета The Telegraph, в нем 24 пункта.
Согласно плану, которым поделился Reuters, Россия будет постепенно реинтегрироваться в мировую экономику.
«Россию снова пригласят в «Большую восьмерку», — говорится в одном из положений 13-го пункта плана.
Кроме этого, в отношении России будут постепенно смягчать санкции, при этом каждый конкретный случай будет обсуждаться и согласовываться поэтапно. Подобный пункт был в американском мирном плане, опубликованном ранее.
США также заключат долгосрочное Соглашение об экономическом сотрудничестве для достижения взаимного развития в областях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, редкоземельных металлов, совместных проектов в Арктике, а также различных других взаимовыгодных корпоративных возможностей.
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин