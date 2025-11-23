 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве

Зеленский выразил надежду на конструктивные переговоры в Женеве по мирному плану
Сюжет
Военная операция на Украине
Сотрудники дипломатической полиции охраняют вход в отель InterContinental в Женеве, Швейцария
Сотрудники дипломатической полиции охраняют вход в отель InterContinental в Женеве, Швейцария (Фото: Pierre Albouy / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговоры о мирном плане, проходящие в Женеве, завершатся положительным результатом. Об этом глава государства написал в телеграм-канале.

«Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что конфликт больше не обострится. Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас», — написал он.

23 ноября в Женеве начались переговоры представителей США, Украины и стран Европы относительно возможных параметров будущего мирного соглашения, призванного урегулировать российско-украинский конфликт.

Украинская делегация начала работу в Женеве по мирному плану США
Политика
Женева в преддверии переговоров по мирному плану США с участием делегаций Украины и ЕС

Главой переговорной делегации был назначен глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сообщил, что провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером соответственно. Следующая встреча запланирована с американской делегацией.

Предложенный Вашингтоном план включает в себя 28 пунктов. Среди них — отказ Украины от вступления в НАТО, выход из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства.

Российский президент Владимир Путин сообщал, что Соединенные Штаты «предметно» не обсуждали свои предложения с Москвой, но они могут стать основой урегулирования. NYT писала, что Вашингтон также планирует провести переговоры с Россией.

