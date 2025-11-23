Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговоры о мирном плане, проходящие в Женеве, завершатся положительным результатом. Об этом глава государства написал в телеграм-канале.
«Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что конфликт больше не обострится. Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас», — написал он.
23 ноября в Женеве начались переговоры представителей США, Украины и стран Европы относительно возможных параметров будущего мирного соглашения, призванного урегулировать российско-украинский конфликт.
Главой переговорной делегации был назначен глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сообщил, что провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером соответственно. Следующая встреча запланирована с американской делегацией.
Предложенный Вашингтоном план включает в себя 28 пунктов. Среди них — отказ Украины от вступления в НАТО, выход из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства.
Российский президент Владимир Путин сообщал, что Соединенные Штаты «предметно» не обсуждали свои предложения с Москвой, но они могут стать основой урегулирования. NYT писала, что Вашингтон также планирует провести переговоры с Россией.
