Мирный план, который предложили США Украине. Фото
В мирном плане США, который они предложили Украине, 28 пунктов. Это следует из документа, который опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
О том, что США и Россия работают над новым планом прекращения конфликта на Украине из 28 пунктов, писал ранее Axios.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники