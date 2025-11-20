 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Мирный план, который предложили США Украине. Фото

Опубликованы все 28 пунктов мирного плана США для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

В мирном плане США, который они предложили Украине, 28 пунктов. Это следует из документа, который опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

О том, что США и Россия работают над новым планом прекращения конфликта на Украине из 28 пунктов, писал ранее Axios. 

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Политика

