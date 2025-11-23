 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным

Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным 24 ноября
Сюжет
Военная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР, передает турецкое издание Ekonomim.

Переговоры запланированы на 24 ноября и, по словам Эрдогана, будут посвящены урегулированию российско-украинского конфликта.

«Завтра поговорю по телефону с господином Путиным. Мы мобилизовали все силы ради мира, и мы его добьемся», — сказал он.

Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Политика
Александр Лукашенко

19 ноября в Анкаре Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения путей завершения конфликта. Предстоящий телефонный разговор с Путиным запланирован на фоне обсуждения плана мирного урегулирования конфликта, подготовленного США. 23 ноября в Женеве начались переговоры по этому плану с участием представителей США, Украины и ЕС.

Последний раз главы государств созванивались 7 октября, тогда президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин телефонный разговор звонок Турция Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана
Политика
Украинская делегация начала работу в Женеве по мирному плану США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 16:37
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Выигравший путевку на Олимпиаду Гуменник победил на Гран-при в Омске Спорт, 16:36
«Радио Судного дня» прервало трехдневное молчание словом «смотренье» Общество, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве Политика, 16:15
В ЦСКА рассказали о состоянии игроков после травм в дерби со «Спартаком» Спорт, 16:14
«Спартак» заявил, что полиция разбирается в деле об избиении фаната ЦСКА Спорт, 16:05
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 16:05
Bloomberg узнал условие Киева для обсуждения вопроса территорий Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным Политика, 15:46
Власти Якутии опровергли отставку главы региона Николаева Политика, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 15:25