Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР, передает турецкое издание Ekonomim.

Переговоры запланированы на 24 ноября и, по словам Эрдогана, будут посвящены урегулированию российско-украинского конфликта.

«Завтра поговорю по телефону с господином Путиным. Мы мобилизовали все силы ради мира, и мы его добьемся», — сказал он.

19 ноября в Анкаре Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения путей завершения конфликта. Предстоящий телефонный разговор с Путиным запланирован на фоне обсуждения плана мирного урегулирования конфликта, подготовленного США. 23 ноября в Женеве начались переговоры по этому плану с участием представителей США, Украины и ЕС.

Последний раз главы государств созванивались 7 октября, тогда президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины.