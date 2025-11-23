Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР, передает турецкое издание Ekonomim.
Переговоры запланированы на 24 ноября и, по словам Эрдогана, будут посвящены урегулированию российско-украинского конфликта.
«Завтра поговорю по телефону с господином Путиным. Мы мобилизовали все силы ради мира, и мы его добьемся», — сказал он.
19 ноября в Анкаре Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения путей завершения конфликта. Предстоящий телефонный разговор с Путиным запланирован на фоне обсуждения плана мирного урегулирования конфликта, подготовленного США. 23 ноября в Женеве начались переговоры по этому плану с участием представителей США, Украины и ЕС.
Последний раз главы государств созванивались 7 октября, тогда президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины.
