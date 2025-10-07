 Перейти к основному контенту
Эрдоган поздравил Путина с Днем рождения и обсудил с ним Украину

Ранее Путина поздравили лидеры Казахстана, Белоруссии, КНДР, стран Средней Азии
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Эрдоган поздравил Владимира Путина с Днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи», — сказано в нем.

Главы государств говорили о двустороннем сотрудничестве и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Они условились о дальнейших контактах.

7 октября Путину исполнилось 73 года.

Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения
Общество
Владимир Путин

Президента поздравили и другие коллеги — главы Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев; премьер-министра Армении и Индии Никол Пашинян и Нарендра Моди, председатель КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, разговора с президентом США Дональдом Трампом не планируется, хотя Путин поздравлял его в этом году с 79-летием по телефону.

