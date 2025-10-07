Эрдоган поздравил Путина с Днем рождения и обсудил с ним Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Эрдоган поздравил Владимира Путина с Днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи», — сказано в нем.
Главы государств говорили о двустороннем сотрудничестве и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Они условились о дальнейших контактах.
7 октября Путину исполнилось 73 года.
Президента поздравили и другие коллеги — главы Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев; премьер-министра Армении и Индии Никол Пашинян и Нарендра Моди, председатель КНДР Ким Чен Ын.
Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, разговора с президентом США Дональдом Трампом не планируется, хотя Путин поздравлял его в этом году с 79-летием по телефону.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов