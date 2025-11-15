 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В ходе беседы российский и белорусский лидеры обсудили двусторонние отношения стран, а также вопросы обороны и безопасности.

Также Путин и Лукашенко обсудили вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце и вопросы обороны и безопасности. Отдельное внимание лидеры уделили ситуации на границе Союзного государства, сказано в сообщении.

Более подробно обсудить интересующие стороны темы президенты условились в ближайшее время, в первую очередь в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке в конце ноября.

В сообщении Кремля также говорится, что Путин и Лукашенко обменялись мнениями «по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также актуальным международным темам». Также Кремль подтвердил договоренность о контактах на саммите ОДКБ и традиционной встрече лидеров стран-участниц СНГ в конце года в Санкт-Петербурге.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Александр Лукашенко Владимир Путин телефонный разговор
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Сборная Бразилии с футболистом «Зенита» в составе обыграла Сенегал Спорт, 21:02
WhatsApp рассказал пользователям, как определить сообщения от мошенников Технологии и медиа, 20:51
Yle сообщил, что Финляндия выслала в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Политика, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Орбан заявил возможности «склонить Украину» к окончанию конфликта Политика, 20:32
FT рассказала о влиянии скандала с золотым унитазом на Зеленского Политика, 20:22
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Прокуратура назвала подозрительной гибель семьи туристов в Стамбуле Общество, 20:14
Путин и Лукашенко поговорили по телефону Политика, 20:11
Глава Euroclear не исключила обращения в суд, если ЕС решит изъять активы Политика, 20:03
Суд отменил срок бывшему вице-губернатору Самарской области Политика, 20:02
Сборная России проиграла впервые за четыре года Спорт, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55