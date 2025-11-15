Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В ходе беседы российский и белорусский лидеры обсудили двусторонние отношения стран, а также вопросы обороны и безопасности.
Также Путин и Лукашенко обсудили вопрос строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце и вопросы обороны и безопасности. Отдельное внимание лидеры уделили ситуации на границе Союзного государства, сказано в сообщении.
Более подробно обсудить интересующие стороны темы президенты условились в ближайшее время, в первую очередь в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке в конце ноября.
В сообщении Кремля также говорится, что Путин и Лукашенко обменялись мнениями «по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также актуальным международным темам». Также Кремль подтвердил договоренность о контактах на саммите ОДКБ и традиционной встрече лидеров стран-участниц СНГ в конце года в Санкт-Петербурге.
