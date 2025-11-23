 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Премьер Канады заявил о новом «центре тяжести» и прогрессе без США

Марк Карни
Марк Карни (Фото: Marco Longari / Reuters)

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что мир способен идти к прогрессу без участия США. Об этом он заявил на пресс-конференции в Йоханнесбурге в рамках саммита G20.

«На саммите G20 в этом году собрались страны, представляющие три четверти населения мира, две трети мирового ВВП и три четверти мировой торговли. И это без официального участия Соединенных Штатов. Это напоминает о том, что центр тяжести в мировой экономике смещается», — сказал Карни.

Он подчеркнул, что, если ХХ век характеризовался «концентрацией капитала, производства и власти», то нынешнее время выдвинуло на первый план распространение технологий, энергии и влияния, за счет «подъема стран Юга и новой роли средних держав, таких как Канада, в многосторонних соглашениях, выгодных для всех».

Карни отметил, что консенсус, достигнутый на встрече лидеров G20 имеет большое значение, несмотря на бойкот со стороны американского президента Дональда Трампа. Канадский премьер также подчеркнул, что не даст Трампу диктовать правила.

Как напоминает Bloomberg, вступление Карни в должность премьер-министра Канады совпало с началом объявленной Трампом торговой войны. Повышение пошлин со стороны США Карни называл «атакой на канадцев». Он также отмечал, что канадские пошлины будут действовать до тех пор, пока американцы не «продемонстрируют уважение» и не возьмут на себя обязательство поддерживать свободную и справедливую торговлю.

Трамп повысил пошлины для Канады на 10% из-за рекламы с Рейганом
Политика
Фото:Дональд Трамп (Anna Moneymaker / Getty Images)

Трамп бойкотировал саммит G20, обвинив власти ЮАР в «геноциде белых фермеров». Президент ЮАР Сирил Рамафоса эти обвинения отверг, подчеркнув, что, если бы в ЮАР происходил геноцид белого населения, белых министров в его делегации не было бы.

Вместе с тем, по итогам саммита страны G20 в отсутствие приняли совместную декларацию, в которой, в частности, выступили за реформирование Совета Безопасности ООН, в том числе за счет его расширения. В итоговом документе такде подчеркивается готовность стран G20 «работать над достижением справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Судане, Демократической Республике Конго, на оккупированной палестинской территории, на Украине, а также над прекращением других конфликтов и войн по всему миру».

