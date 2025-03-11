Трамп пригрозил Канаде навсегда остановить ее автопром

Президент также поручил Минторгу удвоить пошлины до 50% на всю сталь и алюминий, поставляемые из Канады. Это стало ответом на 25-процентный тариф на электричество, о введении которого объявил премьер провинции Онтарио

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде 2 апреля увеличить пошлины на поставляемые в его страну автомобили, что навсегда остановит канадский автопром. Это произойдет, если Оттава не отменит «вопиющие тарифы». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Эти автомобили можно легко производить в США!» — убежден Трамп.

Он также сообщил, что в ответ на 25-процентный тариф на электричество, поступающее в Соединенные Штаты, поручил Минторгу удвоить пошлины до 50% на всю сталь и алюминий, поставляемые из Канады. Ограничения вступят в силу утром 12 марта, пообещал глава Белого дома. Глава провинции Онтарио Даг Форд объявил, что с 10 марта вводит 25-процентный тариф на всю электроэнергию, поставляемую в США, в ответ на американские пошлины. В марте премьер Онтарио уже обещал отключить подачу электроэнергии в некоторые штаты США, если Трамп введет пошлины на канадские товары.

Трамп потребовал от Оттавы немедленно отменить и фермерский тариф в размере 250–390% на различные молочные продукты из США.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что соседняя страна «очень мало» тратит на национальную безопасность, полагаясь на Соединенные Штаты. «Мы субсидируем Канаду на сумму более $200 млрд в год. ПОЧЕМУ? Так не может продолжаться», — убежден президент.

Он вновь предложил Канаде стать «заветным 51-м штатом». В таком случае все пошлины будут отменены, а налоги существенно снизятся, заверил Трамп. Страна будет в большей безопасности «в военном и ином отношении, чем когда-либо прежде», пообещал он. «И величайшая и самая могущественная страна в мире станет больше, лучше и сильнее, чем когда-либо, и Канада станет большой частью этого», — заключил глава Белого дома.

«Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — говорил покинувший пост премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Его преемник Марк Карни также исключил, что его страна когда-нибудь будет частью США.

В феврале Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на товары из Канады. Оттава в ответ решила обложить пошлинами американские товары. С тех пор глава Белого дома уже дважды откладывал их введение.