Аргентина не одобрила итоговый документ саммита G20 в Йоханнесбурге

Президент Франции Эмманюэль Макрон проходит мимо премьер-министра Канады Марка Карни и министра иностранных дел Аргентины Пабло Квирно во время пленарного заседания саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР (Фото: Yves Herman / Reuters)

Аргентина не поддержала итоговый документ саммита «Группа двадцати» в Йоханнесбурге, сообщает пресс-служба МИД страны.

В заявлении говорится, что решение связано с нарушением правил консенсуса, регулирующих деятельность G20, а также с разногласиями по геополитическим вопросам, отраженным в тексте. «После нескольких дней конструктивных переговоров наша страна сожалеет, что декларация была сочтена одобренной без консенсуса всех членов форума, включая Аргентину и других», — отметили в ведомстве.

В аргентинском МИДе также подчеркнули, что в документе частично отражен подход к конфликту на Ближнем Востоке, который не учитывает «региональный контекст и глубинные структурные причины конфликта», важные для достижения устойчивого мирного процесса.

В совместной декларации страны G20, в частности, выступили за реформирование Совета Безопасности ООН, в том числе за счет его расширения. Страны «Группы двадцати» также намерены «работать над достижением справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Судане, Демократической Республике Конго, на оккупированной палестинской территории, на Украине, а также над прекращением других конфликтов и войн по всему миру».

Саммит лидеров стран G20 проходит с 20 по 24 ноября в Йоханнесбурге — крупнейшем городе Южно-Африканской Республики (ЮАР). На нем отсутствуют лидеры России, США и Китая. Российскую делегацию в ЮАР представляет замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

«Группа двадцати» (G20) — это неформальный международный форум, объединяющий крупнейшие экономики мира. Он был создан в 1999 году на уровне министров финансов и глав центральных банков, а с 2008 года действует как платформа встреч лидеров государств. В состав G20 входят 19 государств: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония. Кроме того, в форуме участвуют два региональных объединения — Европейский союз и с 2023 года Африканский союз.