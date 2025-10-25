Трамп повысил пошлины для Канады на 10% из-за рекламы с Рейганом

Речь идет о рекламе, в которой используется аудиозапись выступления Рейгана 1987 года о тарифах. По словам Трампа, США повышают пошлины из-за «серьезного искажения фактов»

США повышают пошлины для Канады на 10% сверх уже имеющихся тарифов из-за «мошеннической рекламы» с речью бывшего президента США Рональда Рейгана о тарифах, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Как он написал в своей социальной сети Truth Social, фонд Рейгана заявил, что Канада «создала рекламную кампанию, используя выборочные аудио и видео президента». По данным фонда, реклама искажает обращение президента по радио. Кроме этого, в Канаде не запрашивали и не получали разрешение на использование и редактирование высказываний.

Трамп считает, что целью была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет «на помощь» по тарифам.

«Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я повышаю тариф в Канаде на 10% сверх того, что они платят сейчас», — написал президент США.

В канадской провинции Онтарио собирались в октябре запустить рекламу стоимостью $75 млн. В ней используется аудиозапись выступления Рейгана 1987 года о тарифах, в которой тот говорит, что это неэффективно в долгосрочной перспективе. Накануне Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой из-за этой рекламы.

«Рональд Рейган ЛЮБИЛ тарифы в целях национальной безопасности и экономики, но Канада сказала, что нет! Их рекламу должны были удалить НЕМЕДЛЕННО, но они позволили ей появиться вчера вечером», — написал он на следующий день.

Летом Трамп увеличил пошлины на товары из Канады с 25% до 35%. Причиной он назвал контрабанду наркотика фентанила и ответные действия со стороны Оттавы. Однако товары, которые подпадают под соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, остались вне зоны действия этого решения.

В июне президент США также приостанавливал переговоры с Канадой из-за введения нового налога на услуги для американских технологических компаний. Речь шла о таких гигантах, как Amazon, Google, Uber и Airbnb. Планировалось, что с них будут взимать 3% от прибыли. Однако впоследствии этот налог был отменен.