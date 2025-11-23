 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На подлете к Москве сбили четвертый дрон

Сюжет
Военная операция на Украине
Москва
Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Военные сбили еще один дрон, летевший на российскую столицу, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Ранее ночью и утром Собянин сообщил о перехвате трех БПЛА. О первом сбитом беспилотнике глава города сообщил в 3:32 мск, о втором и третьем — в 6:22 и 9:42 мск.

Аэропорт Внуково утром более чем на 40 минут приостанавливал прием и отправку рейсов (с 11:39 мск по 12:26 мск), сообщали в Росавиации, подчеркивая, что мера была принята ради безопасности полетов.

Военные сбили 75 дронов над Россией за ночь
Политика

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром 23 ноября сообщил об атаке на Шатурскую ГРЭС, на станции произошел пожар. Электроснабжение жителей не пострадало, так как специалисты подключили резервные линии. Принимаются меры для восстановления теплоснабжения.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Софья Полковникова
Сергей Собянин Москва дроны
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
