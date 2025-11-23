На подлете к Москве сбили четвертый дрон

Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Военные сбили еще один дрон, летевший на российскую столицу, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Ранее ночью и утром Собянин сообщил о перехвате трех БПЛА. О первом сбитом беспилотнике глава города сообщил в 3:32 мск, о втором и третьем — в 6:22 и 9:42 мск.

Аэропорт Внуково утром более чем на 40 минут приостанавливал прием и отправку рейсов (с 11:39 мск по 12:26 мск), сообщали в Росавиации, подчеркивая, что мера была принята ради безопасности полетов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром 23 ноября сообщил об атаке на Шатурскую ГРЭС, на станции произошел пожар. Электроснабжение жителей не пострадало, так как специалисты подключили резервные линии. Принимаются меры для восстановления теплоснабжения.