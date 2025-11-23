Военные сбили 75 дронов над Россией за ночь
Силы ПВО перехватили ночью 75 украинских дронов над десятью регионами России и Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Самое большое количество беспилотников — 36 — было сбито в небе над Черным морем. Еще десять БПЛА военные перехватили над Крымом, девять — над Брянской областью, семь над Воронежской, четыре над Краснодарским краем, три над Смоленской областью, по два над Московским регионом и Белгородской областью, еще по одному — над Калужской и Рязанской.
Мэр Москвы Сергей Собянин два раза ночью сообщал о перехвате двух БПЛА, летевших на Москву. Утром в подмосковном аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты ради безопасности.
Об уничтожении трех дронов сообщал также губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.
