Беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС

Часть дронов уничтожила ПВО, несколько упали на территорию станции, сообщил Воробьев. Произошел пожар, он локализован. Угрозы для жителей нет, заверили власти

Шатурская ГРЭС (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Пожар возник на Шатурской ГРЭС на востоке Подмосковья в результате атаки дронов, сообщает губернатор региона Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«На Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар», — говорится в сообщении.

Пожар локализован.

Несколько трансформаторов загорелись в муниципальном округе Шатура, сообщает пресс-служба регионального МВД на сайте. «В 07:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании четырех трансформаторов в муниципальном округе Шатура, аллея Ударников, проезд 4», — сказано в сообщении.

Когда пожарные прибыли на место, огонь охватывал три трансформатора, площадь пожара составила 65 кв. м. К тушению привлекли 137 человек с использованием 49 единиц техники.

Как отметил Воробьев, специалисты быстро переключили подачу электричества на резервные линии, поэтому электроснабжение в городе нарушено не было. Кроме того, власти направят в округ блочно-модульные котельные, чтобы «поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации». «Угрозы для жителей нет», — подытожил глава региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате военными двух дронов, летевших на Москву, ночью и ранним утром 23 ноября. Минобороны утром отчиталось, что силы ПВО уничтожили два БПЛА над Московским регионом.