Военная операция на Украине⁠,
0

Беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Часть дронов уничтожила ПВО, несколько упали на территорию станции, сообщил Воробьев. Произошел пожар, он локализован. Угрозы для жителей нет, заверили власти
Шатурская ГРЭС
Шатурская ГРЭС (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Пожар возник на Шатурской ГРЭС на востоке Подмосковья в результате атаки дронов, сообщает губернатор региона Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«На Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар», — говорится в сообщении.

Пожар локализован.

Несколько трансформаторов загорелись в муниципальном округе Шатура, сообщает пресс-служба регионального МВД на сайте. «В 07:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании четырех трансформаторов в муниципальном округе Шатура, аллея Ударников, проезд 4», — сказано в сообщении.

Когда пожарные прибыли на место, огонь охватывал три трансформатора, площадь пожара составила 65 кв. м. К тушению привлекли 137 человек с использованием 49 единиц техники.

Как отметил Воробьев, специалисты быстро переключили подачу электричества на резервные линии, поэтому электроснабжение в городе нарушено не было. Кроме того, власти направят в округ блочно-модульные котельные, чтобы «поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации». «Угрозы для жителей нет», — подытожил глава региона.

Военные сбили 75 дронов над Россией за ночь
Политика

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате военными двух дронов, летевших на Москву, ночью и ранним утром 23 ноября. Минобороны утром отчиталось, что силы ПВО уничтожили два БПЛА над Московским регионом.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Теги
Софья Полковникова
Трансформатор пожар Подмосковье дроны ГРЭС Шатура Андрей Воробьев Московская область беспилотники
