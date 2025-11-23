Аэропорт Внуково приостановил полеты

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В аэропорту Внуково временно запретили принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Мера принята, чтобы обезопасить полеты, подчеркнул Кореняко.

В ночь на 23 ноября и утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате трех дронов, летевших на столицу. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об атаке на ГРЭС в городе Шатура, в результате падения нескольких БПЛА на станции возник пожар.

Позже Воробьев заявил, что принимаются меры для восстановления теплоснабжения. Воду и свет жители получают в штатном режиме.