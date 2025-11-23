Воробьев заявил о штатной подаче света и воды в Шатуре после атаки БПЛА
Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно, сообщил губернатор Андрей Воробьев в телеграм-канале.
«Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал он.
Утром 23 ноября Воробьев сообщил об атаке дронов на Шатурскую ГРЭС. В результате падения нескольких БПЛА на территорию станции возник пожар. Как сообщали в региональном МЧС, дежурные получили сообщение о возгорании четырех трансформаторов. Когда пожарные прибыли на место, горели три устройства. Воробьев заявил, что электроснабжение нарушено не было благодаря переключению на резервные линии.
В 13:00 мск власти проведут штаб с участием всех служб, в том числе МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры, добавил губернатор.
