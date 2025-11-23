 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Воробьев заявил о штатной подаче света и воды в Шатуре после атаки БПЛА

Воробьев заявил о штатной подаче света и воды в Шатуре после атаки БПЛА на ГРЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Шатура
Шатура (Фото: Алексей Карцев / Shutterstock)

Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно, сообщил губернатор Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал он.

Беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС
Политика
Шатурская ГРЭС

Утром 23 ноября Воробьев сообщил об атаке дронов на Шатурскую ГРЭС. В результате падения нескольких БПЛА на территорию станции возник пожар. Как сообщали в региональном МЧС, дежурные получили сообщение о возгорании четырех трансформаторов. Когда пожарные прибыли на место, горели три устройства. Воробьев заявил, что электроснабжение нарушено не было благодаря переключению на резервные линии.

В 13:00 мск власти проведут штаб с участием всех служб, в том числе МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры, добавил губернатор.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Подмосковье дроны ГРЭС беспилотники Московская область Шатура Андрей Воробьев
Материалы по теме
Пожар произошел на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА
Политика
Военные сбили 75 дронов над Россией за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 11:56 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 11:56
На подлете к Москве сбили четвертый дрон Политика, 12:13
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
МВД рассказало о схемах мошенников в зависимости от возраста жертв Общество, 11:57
5 способов быстро улучшить качество жизниПодписка на РБК, 11:46
Аэропорт Внуково приостановил полеты Политика, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Рак и аллергия от стресса? Как на самом деле работает психосоматикаПодписка на РБК, 11:32
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Келлог допустил, что Россия потребует внести изменения в мирный план США Политика, 11:27
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Воробьев заявил о штатной подаче света и воды в Шатуре после атаки БПЛА Политика, 11:13
Суд приговорил стюардессу к семи годам по делу о фейках об армии Политика, 11:02
Мертвая петля. Почему приложение коротких видео Vine провалилосьПодписка на РБК, 10:54
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
WP узнала детали разработанного ЕС варианта мирного соглашения по Украине Политика, 10:42