Воробьев заявил о штатной подаче света и воды в Шатуре после атаки БПЛА на ГРЭС

Воробьев заявил о штатной подаче света и воды в Шатуре после атаки БПЛА

Шатура (Фото: Алексей Карцев / Shutterstock)

Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно, сообщил губернатор Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал он.

Утром 23 ноября Воробьев сообщил об атаке дронов на Шатурскую ГРЭС. В результате падения нескольких БПЛА на территорию станции возник пожар. Как сообщали в региональном МЧС, дежурные получили сообщение о возгорании четырех трансформаторов. Когда пожарные прибыли на место, горели три устройства. Воробьев заявил, что электроснабжение нарушено не было благодаря переключению на резервные линии.

В 13:00 мск власти проведут штаб с участием всех служб, в том числе МЧС, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры, добавил губернатор.