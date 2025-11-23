 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

На подлете к Москве уничтожили третий беспилотник

Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили дрон, летевший на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

О третьем сбитом БПЛА Собянин написал в 9:42 мск, отметив, что оперативные службы работают на месте падения обломков.

До того, в ночь на 23 ноября (3:32) и ранним утром (6:22), он информировал об уничтожении двух БПЛА.

Беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС
Шатурская ГРЭС

Минобороны в сводке за ночь отчиталось об уничтожении двух дронов над Московским регионом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об атаке БПЛА на Шатурскую ГРЭС на востоке области. В результате падения части дронов на территорию станции возник пожар, который позже локализовали.

Электроснабжение нарушено не было, отметил Воробьев.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Софья Полковникова
Сергей Собянин дроны Москва беспилотники
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
