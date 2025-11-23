На подлете к Москве уничтожили третий беспилотник

Силы ПВО уничтожили дрон, летевший на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

О третьем сбитом БПЛА Собянин написал в 9:42 мск, отметив, что оперативные службы работают на месте падения обломков.

До того, в ночь на 23 ноября (3:32) и ранним утром (6:22), он информировал об уничтожении двух БПЛА.

Минобороны в сводке за ночь отчиталось об уничтожении двух дронов над Московским регионом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об атаке БПЛА на Шатурскую ГРЭС на востоке области. В результате падения части дронов на территорию станции возник пожар, который позже локализовали.

Электроснабжение нарушено не было, отметил Воробьев.