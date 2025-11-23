 Перейти к основному контенту
На подлете к Москве сбили беспилотник

Собянин: на подлете к Москве сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили летевший на Москву беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В прошлый раз о сбитом на подлете к Москве беспилотнике Собянин сообщил во вторник, 18 ноября. Всего число сбитых вечером того дня дронов достигло четырех.

Тогда же представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях на выпуск и прием рейсов в трех аэропортах Москвы — Внуково, Шереметьево и Домодедово. Вскоре эти авиагавани возобновили полеты.

Материал дополняется

