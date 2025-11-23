 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили второй за ночь беспилотник, летевший на Москву

Собянин: уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Российские военные уничтожили второй за ночь беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в 06:22 мск.

О первом сбитом дроне мэр Москвы сообщил в 03:32 мск.

Военные сбили летящий на Москву беспилотник
Политика
Фото: Александр Полегенько/ТАСС

В прошлый раз беспилотники, летевшие на Москву, уничтожили во вторник, 18 ноября. Всего в тот вечер на подлете к столице сбили четыре БПЛА. Кроме того, в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово 18 ноября ввели ограничения на выпуск и прием рейсов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
БПЛА Москва Военная операция на Украине
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Военные сбили летящий на Москву беспилотник
Политика
На подлете к Москве сбили четвертый беспилотник
Политика
Собянин сообщил еще о двух сбитых беспилотниках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 07:16 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 07:16
МЧС предупредило об угрозе затопления на северо-востоке Камчатки Общество, 07:27
Три беспилотника сбили ночью над Смоленской областью Политика, 07:13
В ОП рассказали, в какие месяцы выгоднее взять отпуск в 2026 году Общество, 07:03
Силы ПВО сбили второй за ночь беспилотник, летевший на Москву Политика, 06:58
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
В Литве допустили ограничение транзита в Калининград Политика, 06:46
Келлог заявил, что гарантии безопасности для Украины пропишут отдельно Политика, 06:44
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Келлог заявил, что США в «двух метрах» от урегулирования на Украине Политика, 06:08
Автомобиль протаранил двери на станции метро в Новосибирске Политика, 05:49
В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 05:42
FT узнала об отречении Рубио от мирного плана США по Украине Политика, 05:39
Forbes узнал, что Трамп потерял $1,1 млрд за два месяца Финансы, 05:17
Трамп связал со своей тарифной политикой завершение пяти из восьми войн Политика, 05:16
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52