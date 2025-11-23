Силы ПВО сбили второй за ночь беспилотник, летевший на Москву
Российские военные уничтожили второй за ночь беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в 06:22 мск.
О первом сбитом дроне мэр Москвы сообщил в 03:32 мск.
В прошлый раз беспилотники, летевшие на Москву, уничтожили во вторник, 18 ноября. Всего в тот вечер на подлете к столице сбили четыре БПЛА. Кроме того, в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово 18 ноября ввели ограничения на выпуск и прием рейсов.
