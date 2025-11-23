Собянин: уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО сбили второй за ночь беспилотник, летевший на Москву

Российские военные уничтожили второй за ночь беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в 06:22 мск.

О первом сбитом дроне мэр Москвы сообщил в 03:32 мск.

В прошлый раз беспилотники, летевшие на Москву, уничтожили во вторник, 18 ноября. Всего в тот вечер на подлете к столице сбили четыре БПЛА. Кроме того, в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово 18 ноября ввели ограничения на выпуск и прием рейсов.