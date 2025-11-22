Путин поздравил Мадуро с днем рождения

Николас Мадуро и Владимир Путин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент России Владимир Путин поздравил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с 63-м днем рождения, сообщил министр иностранных дел южноамериканской страны Иван Хиль.

Он также опубликовал текст письма. В нем Путин, в частности, вспоминает «конструктивные и содержательные» переговоры с Мадуро в мае 2024 года, а также подтверждает курс на укрепление партнерства. Кроме того, Путин выразил уверенность, что под руководством Мадуро Венесуэла преодолеет все трудности «в эти неспокойные времена».

«Мы ценим это проявление братства и солидарности со стороны президента Путина и от имени президента Мадуро подтверждаем нашу приверженность продолжению совместной работы по построению многоцентричного и многополярного мира, свободного от угроз», — заявил Иван Хиль.

На сайте Кремля телеграмма не опубликована.

В 2024 году Путин, поздравляя Мадуро с переизбранием на пост главы государства Венесуэла, заявил: «Помните, что вы всегда желанный гость на российской земле».

В конце октября Washington Post узнала об обращении Мадуро к России с просьбой о поставках ракет. Запрос Каракас направил на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что Россия не станет вмешиваться непосредственно в военный конфликт, но готова в соответствии с договором оказать помощь Венесуэле.