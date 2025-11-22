Борис Джонсон (Фото: Ukraine President Office / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Предложенный США мирный план по Украине — «полное предательство» Киева, написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail.

По его словам, план предусматривает «военную кастрацию» Украины, в частности положение о невозможности ее вступления в НАТО. Джонсон утверждает, что, если бы Киев принял все 28 пунктов мирного плана, Украина стала бы «марионеткой Москвы» с постоянным риском «третьего вторжения».

Он назвал план «полной капитуляцией так называемых друзей Украины» и сравнил его с «Мюнхеном».

Речь идет о Мюнхенском сговоре — соглашении, подписанном рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министрами Великобритании, Франции и Италии — Невиллом Чемберленом, Эдуаром Даладье и Бенито Муссолини, об уступке территорий Чехословакии. Представители Праги не присутствовали при обсуждении условий и подписали документ по факту готовности. После этого Великобритания и Франция заключили с Германией декларации о взаимном ненападении.

Джонсон в период своих полномочий на посту премьера неоднократно приезжал в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский называл его другом Украины. Горсовет города Хуст в Закарпатской области назвал в честь Джонсона улицу.

Вечером 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал на украинском языке проект плана США по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Помимо условий, касающихся НАТО, он также содержит положение об ограничении численности ВСУ до 600 тыс. человек и обещание гарантий безопасности Украины.

Вскоре после публикации плана Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщило, что Киев рискует потерять поддержку американской разведки и военных, если не согласится на условия стратегии урегулирования.

Европейские лидеры после встречи 22 ноября заявили, что обеспокоены ограничением численности украинской армии, и настаивают на том, что границы Украины «не должны изменяться силой». Газета Spiegel написала, что Европа уже отправила США свой вариант мирного соглашения.

Россия достигает целей военной операции на Украине вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам, говорил президент России Владимир Путин.