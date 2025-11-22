Орбан заявил о переломном моменте для Европы в конфликте на Украине

Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Конфликт на Украине и разногласия в Европе достигли переломного момента, заявил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, президент США Дональд Трамп «не откажется от идеи установления мира на Украине».

Орбан отметил, что у Европы есть два варианта. Первый — «выйти из тупика» и поддержать мирную инициативу Трампа. Для этого, подчеркнул он, сторонники продолжения боевых действий должны признать, что в течение последних трех с половиной лет они «сжигали деньги европейского народа в проигрышной войне».

Второй путь, по утверждению Орбана, ведет к войне: если европейские сторонники военного курса, оставшись без поддержки США, продолжат направлять Украине деньги и вооружение, это приведет к «европейско-российской войне». Он заявил, что Венгрия выберет «путь мира».

Вечером 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал на украинском языке проект плана США по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. По данным NBC, американский президент Дональд Трамп уже его одобрил.

Это произошло на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала, в котором фигурирует совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич.