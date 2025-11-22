НАТО начало отработку ответа России на учениях в Средиземном море
Военнослужащие НАТО начали военно-морские учения в Средиземном море у берегов Италии для отработки возможного ответа в случае конфликта с Россией, сообщает CBS.
В рамках учений НАТО Neptune Strike в Средиземном море развернут британский авианосец HMS Prince of Wales с 26 американскими истребителями F-35. В рамках маневров с участием США и девяти союзников, включая Великобританию, Польшу и Турцию, удары наносятся по полигонам на восточном фланге альянса.
По данным ООН, учения сосредоточены на защите ключевых морских путей, включая Средиземное море, через которое проходит около 30% мировых поставок нефти.
CBS уточнил, что учения проходят на фоне сообщений о вторжениях беспилотников и истребителей в воздушное пространство НАТО. «Я рассматриваю эти действия как попытку оказать давление на альянс», — заявил телеканалу верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Он также заявил, что к 2027 году альянс должен быть готов к параллельному ведению конфликтов с Россией и Китаем.
За последние месяцы ряд европейских стран обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства дронами. Так, 19 ноября Румыния заявила о беспилотнике в своем небе. В тот же день Польша подняла в небо истребители «из-за активности России на Украине».
В ночь на 10 сентября польские военные заявили о нарушении дронами воздушного пространства страны. Премьер Польши Дональд Туск назвал их российскими. Минобороны России подчеркнуло, что ударов по объектам в Польше не планировалось, и предложило провести консультации с польскими коллегами.
Также в сентябре европейские страны обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии тремя истребителями. Москва обвинение опровергла.
Президент Владимир Путин называл заявления о подготовке Россией нападения на государства НАТО ложными. При этом глава государства предупреждал, что Москва будет соответствующим образом реагировать на наращивание военного потенциала европейских стран.
