Вторая страна НАТО подняла в небо истребители из-за дронов

Румыния подняла истребители после того, как военные засекли беспилотник у ее границы. Ранее самолеты из-за «активности России на Украине» задействовала Польша

Фото: Cristian Cristel / XinHua / Global Look Press

Румыния 19 ноября подняла в воздух истребители из-за «нарушения своего воздушного пространства беспилотником». Об этом сообщило Минобороны страны, передает Reuters.

В министерстве сообщили, что радар впервые засек беспилотник, когда он находился в 8 км от румынской границы и еще не вошел в воздушное пространство страны. Дрон был замечен неподалеку от деревень Периправа и Килия Веке в округе Тулча.

Деревня Периправа стоит на Дунае, по которому проходит румыно-украинская граница. Напротив нее через реку находится украинский город Вилково (Измаильский район Одесской области). От Периправы до Килии Веке чуть менее 19 км на запад. Последняя деревня также стоит на Дунае, напротив нее расположен украинский город Килия (также Измаильский район).

Затем беспилотник на время пропал с радаров. Впоследствии в течение 12 минут его несколько раз засекали около деревень в округе Галац, сообщило Минобороны Румынии.

Военные подняли в воздух два истребителя Eurofighter, действующих в составе немецкой миссии по патрулированию воздушного пространства Румынии, а позже — еще два румынских истребителя F-16. Жителей округов Тулча и Галац (граничат друг с другом, последний — с Одесской областью на ее юго-западе) предупредили о необходимости оставаться в укрытиях.

В Минобороны Румынии уточнили, что сообщений о падении беспилотников на территории страны не поступало.

О том, что военные поднимали в небо истребители и приводили в готовность системы ПВО и радиолокационной разведки, днем 19 ноября сообщило польское Минобороны. В ведомстве заявили, что военнослужащие были подняты по тревоге из-за «активности России на Украине»,

Там подчеркнули, что меры носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства страны, особенно на границе с Украиной.

Польша периодически поднимает в небо авиацию из-за «активности России на Украине» и предполагаемых угроз налета беспилотников, то же делала и Румыния. Власти обеих стран сообщали об обнаружении обломков дронов.

Ночью в Киевской области работали системы ПВО. Взрывы были слышны также в Харькове, Одессе и Николаеве, передавала «Страна».

Российские войска у утру 19 ноября нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и энергетики Украины, сообщили в Минобороны. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.