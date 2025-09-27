В НАТО раскрыли детали инцидента с истребителями России рядом с Эстонией

Итальянский полковник Гаэтано Фарина заявил, что истребители России перехватили «сразу после входа в воздушное пространство Эстонии». Москва отвергает обвинения в нарушении воздушного пространства

Истребители МиГ-31 (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Истребители, которые были задействованы в инциденте рядом с Эстонией, несли ракеты класса «воздух — воздух». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на полковника Гаэтано Фарину, командующего итальянской оперативной группой НАТО, которая патрулировала воздушное пространство страны во время инцидента.

По его словам, самолеты, «отключившие свои радиопередатчики», были перехвачены «сразу после входа в воздушное пространство Эстонии». Два итальянских самолета «покачали крыльями» — это маневр, «сигнализирующий о перехвате российских самолетов».

Фарина отметил, что российские пилоты «позволили» итальянским самолетам «сопроводить их обратно» в международное воздушное пространство до «российской границы в Калининградской области».

По его утверждению, пока истребители «находились в воздушном пространстве Эстонии», итальянские пилоты изучили, какое вооружение они несли. Фарина рассказал, что это были ракеты класса «воздух — воздух», а не бомбы. Как сообщает NYT, это различие позволило властям страны «сделать вывод о крайне маловероятной атаке на население страны».

Ракеты класса «воздух — воздух» — это тип боевого оружия, который запускается с самолета для поражения других самолетов или воздушных целей. Они предназначены не для атак по земле или кораблям, а для воздушного боя.

19 сентября МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста и вручения ноты в связи с «вторжением» трех МиГ-31 в воздушное пространство страны, о котором заявили в Таллине. В ведомстве отметили, что это произошло над Финским заливом, где три истребителя на 12 минут вошли в воздушное пространство страны.

В Минобороны России сообщили, что три МиГ-31 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, а воздушное пространство Эстонии они не нарушали. По данным оборонного ведомства, маршрут истребителей пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло, самолеты не отклонялись от курса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «пустыми и безосновательными» обвинения Эстонии в нарушении Россией ее воздушного пространства. «Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы», — сказал он.

Песков заявил, что эта ситуация не нова для внешней политики Эстонии и других государств Прибалтики. «Мы это наблюдаем постоянно. Но сейчас, конечно же, к нашему сожалению, это нагнетает напряженность все дальше и дальше в регионе. Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов», — добавил он.