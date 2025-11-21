Путин: у Киева нет объективной информации о происходящем на поле боя

Путин заявил, что у Киева нет объективных данных о происходящем на фронте

Власти Украины не располагают объективной информацией о происходящем на поле боя, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 21 ноября, на котором российский лидер прокомментировал мирный план США из 28 пунктов.

«Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. <...> Скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя», — сказал президент. Он отметил, что эти «иллюзии» Киева блокируют миротворческие усилия США, которые обсуждают с украинскими властями мирный план.

Путин привел в пример ситуацию вокруг занятия Купянска, заявив, что, вопреки заявлениям Киева от 4 ноября о скором деблокировании города, он уже к тому моменту был практически полностью под контролем российских войск.

По словам президента, это свидетельствует о том, что киевское руководство либо не обладает объективной информацией с фронта, либо неспособно ее адекватно оценить. Президент предупредил, что в случае отказа от переговоров подобные сценарии будут неизбежно повторяться и на других участках фронта.

Также в рамках совещания Совбеза Путин отметил, что мирный план США может стать основной для урегулирования украинского конфликта. Более того, этот план обсуждался еще до встречи в Анкоридже в середине августа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт накануне сообщила, что в течение последнего месяца cпецпосланник американского президента Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио «тайно» работали над сделкой, в равной степени взаимодействуя с Россией и Украиной.