Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» закончилась

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа» закончилась, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Встреча была организована на фоне коррупционного скандала вокруг «Энергоатома». Ранее группа депутатов партии выступила за создание новой коалиции и правительства, а лидер фракции Давид Арахамия потребовал от Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака. Тот, в свою очередь, безуспешно попытался уволить Арахимию, сообщил ранее народный депутат Ярослав Железняк.

