 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» закончилась

Сюжет
Дело Тимура Миндича

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа» закончилась, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Встреча была организована на фоне коррупционного скандала вокруг «Энергоатома». Ранее группа депутатов партии выступила за создание новой коалиции и правительства, а лидер фракции Давид Арахамия потребовал от Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака. Тот, в свою очередь, безуспешно попытался уволить Арахимию, сообщил ранее народный депутат Ярослав Железняк.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Зеленский Слуга народа коррупционный скандал Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 23:43 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 23:43
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 23:40
Сколько лет претенденткам на звание «Мисс Вселенная – 2025». Инфографика Общество, 23:31
Мирный план, который предложили США Украине. Фото Политика, 23:22
WSJ узнала, когда Рубио обсудит с Европой мирный план США по Украине Политика, 23:21
Зеленский отказался уволить Ермака Политика, 23:21
Архангельский аэропорт Котлас возобновил полеты Политика, 23:20
«РБК Украина» назвала данный Зеленскому срок на подписание плана США Политика, 23:11
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» закончилась Политика, 23:09
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа Политика, 23:05
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В США увидели «переломный момент» к миру между Россией и Украиной Политика, 22:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:37
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Доклад Путину о взятии Купянска и боях в Константиновке. Видео Политика, 22:28