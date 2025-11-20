Зеленский встретится со своей партией на фоне требований уволить Ермака

Владимир Зеленский (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с фракцией «Слуги народа» 20 ноября в 20:00 мск, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

«Встреча Зеленского с фракцией «Слуги народа» назначена на 20:00», — написал в телеграм-канале депутат.

Позже Гончаренко уточнил, что встреча должна состояться в офисе президента, и она «будет жесткой». Депутат подчеркнул, что в партии накопилось много вопросов.

Ранее, 19 ноября, депутат от фракции «Слуги народа» Никита Потураев опубликовал коллективное обращение от группы депутатов партии «Слуга народа» с поддержкой антикоррупционного расследования вокруг окружения Зеленского и выступил за создание новой коалиции и правительства. Скандал связан с коррупцией в «Энергоатоме», по делу проходят министр юстиции, министр энергетики и бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Оппозиция требует отставок, Рада уже уволила двух министров. Зеленский расследование поддержал.

Лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия поставил условие Зеленскому и потребовал уволить главу его офиса Андрея Ермака, чтобы сохранить партийное большинство в Верховной раде, заявил Гончаренко. По его словам, к Арахамии присоединились глава украинской разведки Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров. По данным Гончаренко, Зеленский отклонил их требование.