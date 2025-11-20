 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Зеленский встретится со своей партией на фоне требований уволить Ермака

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с фракцией «Слуги народа» 20 ноября в 20:00 мск, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

«Встреча Зеленского с фракцией «Слуги народа» назначена на 20:00», — написал в телеграм-канале депутат.

Группа депутатов партии Зеленского выступила за смещение правительства
Политика
Никита Потураев

Позже Гончаренко уточнил, что встреча должна состояться в офисе президента, и она «будет жесткой». Депутат подчеркнул, что в партии накопилось много вопросов.

Ранее, 19 ноября, депутат от фракции «Слуги народа» Никита Потураев опубликовал коллективное обращение от группы депутатов партии «Слуга народа» с поддержкой антикоррупционного расследования вокруг окружения Зеленского и выступил за создание новой коалиции и правительства. Скандал связан с коррупцией в «Энергоатоме», по делу проходят министр юстиции, министр энергетики и бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Оппозиция требует отставок, Рада уже уволила двух министров. Зеленский расследование поддержал.

Лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия поставил условие Зеленскому и потребовал уволить главу его офиса Андрея Ермака, чтобы сохранить партийное большинство в Верховной раде, заявил Гончаренко. По его словам, к Арахамии присоединились глава украинской разведки Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров. По данным Гончаренко, Зеленский отклонил их требование.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Софья Полковникова
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
