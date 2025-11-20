 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Премьер Украины встретилась с военными США на фоне данных о мирном плане

Сюжет
Военная операция на Украине
Юлия Свириденко&nbsp;во время встречи с Дэниелом Дрисколлом
Юлия Свириденко во время встречи с Дэниелом Дрисколлом (Фото: svyrydenkoy / Telegram)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с министром армии США Дэниелом Дрисколлом во время его визита в Киев. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Рада приветствовать Министра Сухопутных войск Вооруженных сил США Дэниела Дрисколла во время его первого визита в Украину», — написала Свириденко.

По словам премьера Украины, визит Дрисколла позволит администрации американского президента оценить ситуацию «на месте». В разговоре с министром она также призвала американскую сторону «усиливать санкции» против России.

Дрисколл после визита в Киев проведет брифинги с союзниками по НАТО
Политика
Дэниел Дрисколл

Би-би-си со ссылкой на источники в американских военных структурах сообщает, что высокопоставленные представители Пентагона прибыли на Украину, чтобы «обсудить усилия по прекращению войны» с Россией.

Ожидается, что американская делегация встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда он вернется из Турции.

Дрисколл прибыл в Киев в среду, 19 ноября. С ним отправились начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж, командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Крис Донахью и старший майор сухопутных войск Майкл Веймер.

NBC узнал об одобрении Трампом плана из 28 пунктов по Украине
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Ранее Axios сообщил, что администрация президента США в консультациях с Россией тайно работает над планом прекращения конфликта на Украине из 28 пунктов. Как уточнило издание Politico, Киев не участвовал в его разработке.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Украина США переговоры Юлия Свириденко Дэниел Дрисколл
Юлия Свириденко фото
Юлия Свириденко
политик, премьер-министр Украины, экономист
25 декабря 1985 года
Материалы по теме
Министр армии США прибыл в Киев на фоне сообщений об обсуждении мира
Политика
Песков словами «нет новаций» ответил на статьи о плане мира на Украине
Политика
WP узнала об усилении давления США на Зеленского по мирному плану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 14:33 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 14:33
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Песков переадресовал военным вопрос о действиях судна «Янтарь» у Британии Политика, 14:34
Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на ближайшие три года Экономика, 14:33
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Образование, 14:31
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах двумя часами в день Общество, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Бибирево стало первым в Москве по снижению предложения в новостройках Недвижимость, 14:25
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Совет директоров ЛУКОЙЛа решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов Инвестиции, 14:24
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира в связи с утратой доверия Политика, 14:23
Власти сообщили, что нужно для запуска беспилотных машин на общие дороги Технологии и медиа, 14:22
Доход майнеров биткоина от комиссий упал вдвое с начала года. Почему так Крипто, 14:21
Посольство заявило, что Япония не ввела запрет на авиаперелеты с Россией Общество, 14:20
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:17
Посол Польши заявил о нападении на него в Санкт-Петербурге Политика, 14:15