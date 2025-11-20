Премьер Украины встретилась с военными США на фоне данных о мирном плане

Юлия Свириденко во время встречи с Дэниелом Дрисколлом (Фото: svyrydenkoy / Telegram)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с министром армии США Дэниелом Дрисколлом во время его визита в Киев. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Рада приветствовать Министра Сухопутных войск Вооруженных сил США Дэниела Дрисколла во время его первого визита в Украину», — написала Свириденко.

По словам премьера Украины, визит Дрисколла позволит администрации американского президента оценить ситуацию «на месте». В разговоре с министром она также призвала американскую сторону «усиливать санкции» против России.

Би-би-си со ссылкой на источники в американских военных структурах сообщает, что высокопоставленные представители Пентагона прибыли на Украину, чтобы «обсудить усилия по прекращению войны» с Россией.

Ожидается, что американская делегация встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда он вернется из Турции.

Дрисколл прибыл в Киев в среду, 19 ноября. С ним отправились начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж, командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Крис Донахью и старший майор сухопутных войск Майкл Веймер.

Ранее Axios сообщил, что администрация президента США в консультациях с Россией тайно работает над планом прекращения конфликта на Украине из 28 пунктов. Как уточнило издание Politico, Киев не участвовал в его разработке.