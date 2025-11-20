Politico: Дрисколл после визита в Киев проведет брифинги с союзниками по НАТО

Дэниел Дрисколл (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Министр армии США Дэниел Дрисколл проведет серию брифингов с союзниками по НАТО после встреч в Киеве. Об этом сообщило Politico со ссылкой на чиновника американской администрации.

В ходе брифингов Дрисколл представит видение США относительно дальнейших шагов по украинскому вопросу.

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью визита стало обсуждение возможного возобновления мирных переговоров с Россией, передает ABC.

Дрисколл прибыл в украинскую столицу «с миссией по установлению фактов», заявил журналистам представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США полковник Дэйв Батлер. Неназванный американский чиновник допустил возможность последующей встречи министра с представителями России.

По данным Axios, российскими и американскими представителями тайно обсуждается новый мирный план из 28 пунктов. В частности, прошли переговоры между спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

В Кремле, комментируя эти сообщения, заявили, что после встречи президентов России и США на Аляске «никаких новаций нет». В российском МИДЕ также отметили, что не получали официальных предложений от Госдепартамента.