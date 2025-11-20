DM узнала, что Маск спросил о саудовском принце: «Он террорист?»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бизнесмен Илон Маск на банкете в Белом доме по случаю визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, спросил у одного из гостей: «Как вы думаете, он террорист?» К такому выводу пришел специалист по чтению по губам, сообщает Daily Mail.

Собеседником бизнесмена был генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. Как пишет издание, Бурла «выглядел ошеломленным» вопросом предпринимателя.

Прием саудовского принца стал «решительным шагом на пути к публичной реабилитации фигуры, некогда подвергнутой остракизму» за предполагаемую причастность к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году. Принц осенью 2019 года признал ответственность за убийство, но утверждал, что неназванные должностные лица действовали без его ведома. В 2021-м американская разведка опубликовала выводы спецслужб, согласно которым принц санкционировал убийство журналиста, поскольку в связи с его контролем над силовыми структурами государства проведение подобной операции без его ведома вряд ли возможно. Предыдущий президент США Джо Байден говорил, что считает принца лично ответственным, и обещал сделать Саудовскую Аравию «изгоем» за произошедшее.

Ужин в Белом доме состоялся 18 ноября. Помимо Маска, на нем присутствовали американский президент Дональд Трамп. Это стала их вторая публичная встреча после конфликта в июне.

Причиной ссоры Маска и Трампа стала критика бизнесмена в адрес «большого и прекрасного билля». Маск тогда заявил, что законопроект увеличит дефицит бюджета до $2,5 трлн и приведет США к банкротству. Трамп ответил, что предприниматель «расстроен» потерей мандата на производство электромобилей, и пригрозил сокращением госконтрактов и субсидий.

После конфликта Маск заявил о создании новой партии «Америка», на что Трамп ответил, что ему «грустно наблюдать», как миллиардер «слетел с катушек». Позднее The Wall Street Journal сообщила, что Маск отложил создание партии, чтобы сохранить связи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и не испортить с ним отношения.

