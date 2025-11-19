Роналду и Илон Маск пришли на ужин Трампа в честь саудовского принца
В Белом доме в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана состоялся торжественный ужин. В нем приняли участие американский президент Дональд Трамп, а также футболист Криштиану Роналду и бизнесмен Илон Маск, сообщает Reuters.
В своей речи Трамп отметил, что его сын Барон является «большим поклонником» Роналду, который на данный момент играет в саудовском клубе «Ан-Наср».
Также это была вторая публичная встреча Маска с американским лидером после их конфликта. В предыдущий раз они побеседовали на церемонии прощания с убитым консервативным активистом и сторонником главы Белого дома Чарли Кирком в сентябре.
Наследный саудовский принц посетил США впервые с 2018 года и был принят с особыми почестями.
The Washington Post описывает прием саудовского кронпринца как «решительный шаг на пути к публичной реабилитации фигуры, некогда подвергнутой остракизму» за предполагаемую причастность к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году.
Как отмечают аналитики Вашингтонского института ближневосточной политики, визит является частью стратегии Эр-Рияда по ребрендингу королевства и позиционированию его как «средней державы» с независимой внешней политикой.
Переговорам в Белом доме предшествовал майский визит Трампа в Эр-Рияд, где американский президент получил от Саудовской Аравии обязательство инвестировать в экономику США $600 млрд и договорился о пакете соглашений о сотрудничестве в области обороны объемом $142 млрд.
Помимо этого, ранее Саудовская Аравия подписала с США соглашение о покупке около 300 танков и истребителей F-35.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist
Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО
В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»
Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады
FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе