Роналду и Илон Маск пришли на ужин Трампа в честь саудовского принца

В Белом доме в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана состоялся торжественный ужин. В нем приняли участие американский президент Дональд Трамп, а также футболист Криштиану Роналду и бизнесмен Илон Маск, сообщает Reuters.

В своей речи Трамп отметил, что его сын Барон является «большим поклонником» Роналду, который на данный момент играет в саудовском клубе «Ан-Наср».

Также это была вторая публичная встреча Маска с американским лидером после их конфликта. В предыдущий раз они побеседовали на церемонии прощания с убитым консервативным активистом и сторонником главы Белого дома Чарли Кирком в сентябре.

Наследный саудовский принц посетил США впервые с 2018 года и был принят с особыми почестями.

The Washington Post описывает прием саудовского кронпринца как «решительный шаг на пути к публичной реабилитации фигуры, некогда подвергнутой остракизму» за предполагаемую причастность к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году.

Как отмечают аналитики Вашингтонского института ближневосточной политики, визит является частью стратегии Эр-Рияда по ребрендингу королевства и позиционированию его как «средней державы» с независимой внешней политикой.

Переговорам в Белом доме предшествовал майский визит Трампа в Эр-Рияд, где американский президент получил от Саудовской Аравии обязательство инвестировать в экономику США $600 млрд и договорился о пакете соглашений о сотрудничестве в области обороны объемом $142 млрд.

Помимо этого, ранее Саудовская Аравия подписала с США соглашение о покупке около 300 танков и истребителей F-35.