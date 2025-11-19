 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Роналду и Илон Маск пришли на ужин Трампа в честь саудовского принца

В Белом доме в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана состоялся торжественный ужин. В нем приняли участие американский президент Дональд Трамп, а также футболист Криштиану Роналду и бизнесмен Илон Маск, сообщает Reuters.

В своей речи Трамп отметил, что его сын Барон является «большим поклонником» Роналду, который на данный момент играет в саудовском клубе «Ан-Наср».

Роналду и Илон Маск пришли на ужин Трампа в честь саудовского принца
Video

Также это была вторая публичная встреча Маска с американским лидером после их конфликта. В предыдущий раз они побеседовали на церемонии прощания с убитым консервативным активистом и сторонником главы Белого дома Чарли Кирком в сентябре.

Как влияли на акции Tesla твиты Маска и ссоры с Трампом. Инфографика
Финансы

Наследный саудовский принц посетил США впервые с 2018 года и был принят с особыми почестями.

The Washington Post описывает прием саудовского кронпринца как «решительный шаг на пути к публичной реабилитации фигуры, некогда подвергнутой остракизму» за предполагаемую причастность к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году.

Как отмечают аналитики Вашингтонского института ближневосточной политики, визит является частью стратегии Эр-Рияда по ребрендингу королевства и позиционированию его как «средней державы» с независимой внешней политикой.

Переговорам в Белом доме предшествовал майский визит Трампа в Эр-Рияд, где американский президент получил от Саудовской Аравии обязательство инвестировать в экономику США $600 млрд и договорился о пакете соглашений о сотрудничестве в области обороны объемом $142 млрд.

Помимо этого, ранее Саудовская Аравия подписала с США соглашение о покупке около 300 танков и истребителей F-35.

Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Илон Маск Криштиану Роналду Мухаммед бен Салман Саудовская Аравия США Белый дом ужин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
