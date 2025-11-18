Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Дональд Трамп готовит торжественный прием наследному принцу Саудовской Аравии. С какими пожеланиями прибывает в США кронпринц и каких шагов по ближневосточному урегулированию Белый дом ожидает от Эр-Рияда — в статье РБК

Дональд Трамп и Мухаммед бен Салман Аль Сауд (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Чем примечателен визит саудовского кронпринца

18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд совершит свой первый с 2018 года визит в Вашингтон. Белый дом готовит расширенную программу приема, которая, по данным Associated Press (AP), будет включать приветствие на Южной лужайке, переговоры в Овальном кабинете, подписание соглашений и ланч в Зале кабинета, а затем официальный ужин в Восточном зале, организованный первой леди. На него, как сообщает The Washington Post, приглашены члены конгресса США, официальные лица и представители крупного бизнеса.

Визит формально является рабочим, но его протокольный уровень будет сопоставим с государственным. В дипломатической практике государственный визит требует приглашения от одного главы государства другому, но хотя Мухаммед бен Салман — де-факто глава Саудовской Аравии, формально главой государства не является. Саудовское государственное издание Al Arabiya полагает, что повышение протокольного уровня может быть воспринято как политическое послание Вашингтона, тем более что за последние 20 лет никто из региональных лидеров не удостаивался подобных почестей.

Мухаммед бен Салман (которого СМИ и эксперты часто сокращенно называют MbS — по первым буквам имени) был назначен наследным принцем в 2017 году, а в 2022-м занял пост премьер-министра, что формально закрепило его статус фактического правителя королевства. Хотя 89-летний король Салман остается номинальным главой государства, именно наследный принц курирует внутреннюю и внешнюю политику страны. Саудовский кронпринц разработал программу развития «Видение Саудовской Аравии — 2030», в рамках которой в королевстве проходят масштабные социально-экономические реформы, среди которых открытие страны для туризма и расширение прав женщин. Правозащитные организации, впрочем, характеризуют период его правления как один из наиболее репрессивных в новейшей истории страны, они призвали администрацию США отвести правам человека одно из центральных мест в повестке предстоящих переговоров.

The Washington Post описывает предстоящий прием саудовского кронпринца как «решительный шаг на пути к публичной реабилитации фигуры, некогда подвергнутой остракизму» за предполагаемую причастность к убийству опозиционного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году. Осенью 2019 года Мухаммед бен Салман заявил, что признает ответственность за преступление, однако настаивал, что неназванные чиновники действовали без его ведома. Позднее, в феврале 2021 года, управление директора национальной разведки США опубликовало оценку разведслужб, согласно которой саудовский кронпринц санкционировал убийство журналиста; в документе указано, что Мухаммед бен Салман обладает «абсолютным контролем» над силовыми структурами королевства, поэтому проведение подобной операции без его одобрения крайне маловероятно.

Как отмечают аналитики Вашингтонского института ближневосточной политики, визит является частью стратегии Эр-Рияда по ребрендингу королевства и позиционированию его как «средней державы» с независимой внешней политикой. Саудовская Аравия стремится поддерживать тесные отношения с США, одновременно развивая связи с Китаем и Россией. Исследователи отмечают, что визит особенно знаменателен в контексте недавнего указа Трампа о предоставлении гарантий безопасности Катару: «Саудовская Аравия считает себя лидером в регионе Персидского залива и арабском мире и, без сомнения, намерена продемонстрировать, что масштаб ее отношений с Вашингтоном по-прежнему превосходит связи США с другими партнерами в Заливе».

Как США и Саудовская Аравия могут расширить связи

Переговорам в Белом доме предшествовал майский визит Трампа в Эр-Рияд, где американский президент получил от Саудовской Аравии обязательство инвестировать в экономику США $600 млрд и договорился о пакете соглашений о сотрудничестве в области обороны объемом $142 млрд. Ожидается, что часть этих сделок будет финализирована в Вашингтоне. По данным AP, саудовский кронпринц привезет с собой «вишлист», включающий формальные гарантии безопасности США для королевства.

Саудовские власти также проявляли интерес к закупке истребителей F-35. «Они хотят купить много самолетов. Я рассматриваю этот вопрос», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One 14 ноября. Впрочем, источники AP считают заключение подобной сделки маловероятным. По их словам, администрация США не хочет подрывать «качественное военное преимущество» Израиля над своими соседями, а также опасается, что передовые авиационные технологии могут утечь в Китай.

Другой ключевой темой для обсуждения станет сотрудничество в области искусственного интеллекта и цифровых технологий (к этой же отрасли относились крупнейшие сделки, заключенные во время майского визита Трампа). Как отмечает вашингтонский Middle East Institute, в рамках программы «Видение-2030» Саудовская Аравия направляет «значительные финансовые ресурсы, стратегические инвестиции и огромные запасы энергии на то, чтобы позиционировать себя в качестве центрального узла глобальной экосистемы искусственного интеллекта».

Стоит также отметить, что визит MbS в Вашингтон состоится спустя всего три недели после прошедшей в Саудовской Аравии конференции Future Investment Initiative, которую называют «Давосом в песках». На ней присутствовали главы крупных американских компаний, включая JPMorgan, Goldman Sachs и BlackRock, а также вице-президент Китая Хань Чжэн. 19 ноября, на следующий день после переговоров в Белом доме, в Вашингтоне пройдет инвестиционный саммит, который совместно проводят Министерство инвестиций Саудовской Аравии и Американско-саудовский деловой совет. Этот форум, согласно данным организаторов, будет посвящен «поиску новых горизонтов для инвестиций в ключевые секторы, включая энергетику, технологии, финансовые услуги, инфраструктуру и здравоохранение», а также станет платформой для «эксклюзивных деловых переговоров».

Трамп и его семья имеют личные деловые интересы в Саудовской Аравии, отмечают The Washington Post и CBS News. Trump Organization планирует строительство отелей под брендом Trump в Эр-Рияде и Джидде. Кроме того, наследный принц является партнером зятя президента Джареда Кушнера, компания которого получила миллиардные инвестиции от саудовского правительства.

Какую роль Эр-Рияд может сыграть в ближневосточном урегулировании

В октябре Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия в ближайшее время присоединится к мусульманским странам, подписавшим Соглашения Авраама 2020 года. Эти договоренности о нормализации отношений первозначально были заключены между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, позднее к ним присоединились Марокко и Судан (аналогичное желание в начале ноября также выразил Казахстан, у которого есть дипломатические отношения с Израилем). 46-й президент Джо Байден, по некоторым данным, приблизился к заключению подобной сделки с Саудовской Аравией в 2023 году, однако атака ХАМАС 7 октября и последовавшая война в Газе сорвали переговоры.

Впоследствии саудовские официальные лица неоднократно заявляли, что нормализация отношений с Израилем будет возможна только при условии реальных действий в целях созданию палестинской государственности. По данным Axios, в ходе телефонного разговора в октябре Трамп призвал наследного принца двигаться к нормализации после вступления в силу перемирия в Газе, однако в Эр-Рияде настаивают, что без более конкретных обязательств со стороны Израиля прорыв маловероятен.

Мухаммед бен Салман вряд ли будет рассматривать возможность формального установления отношений с Израилем в ближайшем будущем в отсутствие шагов по созданию палестинского государства, заявил Reuters Джонатан Паникофф, в прошлом специалист американской разведки по Ближнему Востоку. Паникофф ожидает, что наследный принц использует свое влияние на Трампа, чтобы добиться «более явной и активной поддержки создания суверенного палестинского государства».

Вашингтонский институт ближневосточной политики также отмечает, что саудовский кронпринц, вероятно, подтвердит свое принципиальное согласие с мирным планом Трампа по Газе из 20 пунктов. Хотя Саудовская Аравия не намерена участвовать в создании международных сил стабилизации в секторе, аналитики полагают, что королевство все же может сыграть значительную роль в реализации нескольких элементов плана Трампа, в частности демилитаризации сектора и недопуска ХАМАС к власти.