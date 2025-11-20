 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что Маску повезло, и он с ним

Трамп заявил, что Маску повезло: «Я с тобой, Илон»

Бизнесмену Илону Маску повезло с тем, что президент США Дональд Трамп «с ним». Об этом республиканец заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия, запись которой опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Тебе так повезло. Я с тобой, Илон. Я скажу тебе, что тебе повезло. Он когда-нибудь благодарил меня как следует?», — сказал Трамп.

Его слова прозвучали во время обсуждения части меры в области налоговой и внутренней политики, известной как «большой и прекрасный билль», отмечает Fox News. Эта мера включает налоговый вычет по процентам по автокредитам для покупок, совершенных в период с 2025 по 2028 год. Это, как поясняет телеканал, позволило покупателям автомобилей списывать до $10 000 в год по процентам по определенным кредитам на новые автомобили.

«Но подумай об этом: ты [Маск] получаешь вычет по кредиту на выплату процентов. Я думаю, это будет невероятным благом для продаж автомобилей», — заявил американский президент.

После выступления президента Маск написал в соцсети X: «Я хотел бы поблагодарить президента Трампа за все, что он сделал для Америки и мира».

Как влияли на акции Tesla твиты Маска и ссоры с Трампом. Инфографика
Финансы

19 ноября в Белом доме в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана состоялся торжественный ужин, который помимо Трампа посетил Маск. Их встреча стала второй публичной после конфликта в июне.

Ссора между Маском и Трампом произошла после критики бизнесмена «большого и прекрасного билля», который, по его мнению, увеличит дефицит бюджета до $2,5 трлн и приведет США к банкротству. Трамп заявил, что Маск «расстроен» потерей мандата на производство электромобилей, и пригрозил сокращением госконтрактов и субсидий. В ответ Маск объявил об отзыве своих кораблей Crew Dragon, но позже передумал.

После конфликта Маск сообщил о создании новой партии «Америка», на что Трамп заявил, что ему «грустно наблюдать», как миллиардер «слетел с катушек». Позднее The Wall Street Journal сообщила, что Маск отложил создание партии, чтобы сохранить связи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и не испортить с ним отношения.

Полина Дуганова
Дональд Трамп Илон Маск США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
