Политика⁠,
0

Норвежская газета рассказала, как страна «зажата между Россией и ЕС»

Деловой сектор в Северной Норвегии оказался «зажатым между Россией и ЕС», говорится в материале журналиста Арне О. Холма для норвежской газеты High North News.

Переговоры по рыболовству с Россией зашли в тупик, квоты на треску продолжают снижаться, а ЕС ввел защитные меры против экспорта ферросплавов, на который приходится до 90% продукции некоторых северных компаний.

Меры Евросоюза, как отмечает журналист, затрагивают ключевые предприятия региона и местные сообщества. Новые тарифы усложняют поиск альтернативных рынков, а ограниченный импорт со стороны ЕС направлен на защиту собственной промышленности. Соглашение о в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ, включает все 28 стран ЕС) при этом не помогает его членам Норвегии и Исландии, которые вместе занимают почти половину европейского рынка ферросплавов.

В то же время переговоры с Россией по рыболовству едва начались и осложнены санкциями ЕС и Норвегии против двух российских траулерных компаний. «Россия ясно дала понять, как юридически, так и политически, что эти санкции ставят под угрозу соглашение по рыболовству, заключенное в этом году. Если соглашение не будет достигнуто, это будет означать беспрецедентный разрыв в давнем сотрудничестве в области рыболовства между Норвегией и Россией», — пишет О. Холм.

Глава Росрыболовства рассказал об ответных мерах против норвежских судов
Политика
Илья Шестаков

В 2022 году Норвегия запретила заход российских судов в свои порты, оставив исключение только для рыболовецких судов, которым с октября разрешено швартоваться лишь в Ботсфьорде, Тромсе и Киркенесе.

В мае 2023 года норвежские власти ограничили возможность выхода на берег экипажам российских судов в портах Киркенес и Ботсфьорд, а на некоторых верфях были задержаны и ограничены ремонтные работы шести российских рыбопромысловых судов.

В июле 2025 года Норвегия ввела санкции против мурманских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», лишив тем самым их судов доступа в порты страны и права на промысел в ее исключительной экономической зоне. В ответ Россия потребовала отмены этих мер и пригрозила закрытием своей исключительной экономической зоны для норвежских рыбопромысловых судов. В октябре издание Fiskeribladet со ссылкой на источник сообщило, что впервые за десятилетия российско-норвежские переговоры о квотах на вылов трески в Баренцевом море оказались на грани срывы.

Теги
Полина Дуганова
Норвегия Евросоюз США Россия переговоры треска
