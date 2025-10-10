 Перейти к основному контенту
В Норвегии заявили об угрозе срыва переговоров с Россией о треске

Сюжет
Война санкций
Российско-норвежская комиссия обычно определяет объемы вылова трески в Баренцевом море в конце октября, в этом году переговоры еще не назначены. Росрыболовство предупреждало о мерах против норвежских судов в ответ на санкции Осло
Фото: Don Serhio / Shutterstock
Фото: Don Serhio / Shutterstock

Российско-норвежские переговоры о квотах на вылов трески в Баренцевом море оказались на грани срыва впервые за десятилетия, сообщает Fiskeribladet со ссылкой на источники.

Как правило, объемы вылова определяют по итогам ежегодной двусторонней комиссии по рыболовству в конце октября. Более чем 50-летнее сотрудничество Норвегии и России пережило холодную войну и политические кризисы, но сейчас оно «серьезно трещит по швам», пишет издание. Летом Москва запросила экстренное заседание для обсуждения санкций Осло. Вторая встреча прошла 6 октября, сообщили в норвежском Минторге, но дата основных переговоров все еще не назначена.

Норвегия после начала военного конфликта Москвы и Киева в 2022 году поддержала все пакеты санкций ЕС за некоторыми исключениями — в целях продолжения сотрудничества в области рыболовства. Однако в августе власти ввели ограничения против российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», назвав их «частью спонсируемой Россией государственной разведывательной кампании» в отношении критически важной инфраструктуры Норвегии. Их суда лишили доступа в норвежские порты и воды.

Российские компании заявили, что санкции основаны «исключительно на ложных предпосылках, которые абсолютно не соответствуют фактическому положению дел». Временному поверенному в делах Норвегии вручили ноту, указав, что ограничения нарушают двусторонние договоренности в сфере рыболовства. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о готовности России закрыть свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов, если Осло не отменит санкций. Он допустил, что в случае разрыва соглашений распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись «исходя из российских национальных интересов».

Россия пригрозила закрыть территориальные воды для норвежских рыбаков
Политика
Фото:Antonino Condorelli / Zuma / TACC

По словам Анне-Крастин Йоргенсен, старшей научной сотрудницы Института Фритьофа Нансена, два внеочередных заседания подряд — это «крайне необычно». Партнерство в области рыболовства сейчас переживает самый серьезный кризис за всю свою историю, считает она. «С одной стороны, обе стороны прекрасно осознают важность этого сотрудничества. <...> С другой стороны, Россия связала себя обязательствами, выдвинув нечто вроде ультиматума», — сказала она, имея в виду предупреждение Росрыболовства.

Йоргенсен отметила, что эксперты в Норвегии тоже рассматривают отзыв лицензий у судов российских компаний как нарушение двусторонних соглашений. Возможным вариантом решения проблемы она назвала временные разрешения для отдельных судов из России.

В 2023 году российские суда выловили в экономической зоне Норвегии 61,1 тыс. т трески. Аналогичный показатель для норвежских судов в экономической зоне России в Баренцевом море составляет 2 тыс т, сообщал High North News со ссылкой на Директорат рыболовства Норвегии. Объем допустимого улова трески для российских рыбаков в 2025 году снизился на 48,4 тыс. т в сравнении с 2024 годом и составил 151 тыс. т. Bloomberg отмечал, что совместно утвержденные квоты на этот год оказались минимальными с 1991 года. В 2026-м ученые-океанологи рекомендуют сократить квоту на 21%, пишет Fiskeribladet.

