 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Глава Росрыболовства рассказал об ответных мерах против норвежских судов

Сюжет
Война санкций
Илья Шестаков
Илья Шестаков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия готовит ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов, заявил журналистам на Международном рыбопромышленном форуме глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает корреспондент РБК.

«Мы проводили заседание. Норвежская сторона заявила, что они якобы работают в рамках нашего соглашения, с чем мы категорически не согласны. Никаких ограничений они пока снимать не будут. И мы сейчас уже готовим ответные меры, о которых мы своевременно объявим норвежской стороне», — сказал он.

Меры могут быть введены в этом году, добавил Шестаков.

Пока переговоры с Норвегией, по его словам, стоят на паузе: сроки их проведения не определены, не решен также вопрос с проведением смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Провести ее необходимо, чтобы распределить объемы вылова на следующий год: комиссия каждый год определяет национальные квоты на добычу трески, пикши и других совместно управляемых ресурсов для российских и норвежских рыбаков в исключительных экономических зонах обеих стран.

В этом году добыча еще осуществляется по тем договоренностям, которые были достигнуты в 2024-м. «До конца года ситуация развивается прогнозируемо — так, как и должна развиваться. В полном объеме незаконные меры, которые ввели норвежцы, будут иметь последствия уже начиная с 2026 года», — заявил Шестаков.

В Норвегии заявили об угрозе срыва переговоров с Россией о треске
Политика
Фото:Don Serhio / Shutterstock

В 2022 году Норвегия ввела запрет на вход в свои порты для российских судов. Исключением были рыболовецкие суда, но уже в октябре того же года им позволили швартоваться только в Ботсфьорде, Тромсё и Киркенесе.

В мае 2023 года норвежские власти ограничили возможность сходить на берег экипажам российских судов в портах Киркенес и Ботсфьорд. В то же время на ряде верфей проходили задержания и ограничение ремонта шести российских рыбопромысловых судов.

В июле 2025 года Норвегия ввела санкции против мурманских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», что лишило их суда доступа в норвежские порты и права на промысел в исключительной экономической зоне соседней страны. В августе Россия потребовала от Норвегии отмены этих мер и пригрозила закрытием своей исключительной экономической зоны для норвежских рыбопромысловых судов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Ксения Потрошилина
Росрыболовство рыболовецкое судно Норвегия
Материалы по теме
Временного поверенного Норвегии вызвали в МИД из-за рыболовных судов
Политика
Европарламент в резолюции призвал Сербию ввести санкции против России
Политика
Каллас назвала не последним 19-й пакет санкций ЕС против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:46
Определились восемь участников 1/4 финала Кубка России Спорт, 21:46
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
ЦИК заявила о риске развала избирательной системы в Запорожской области Политика, 21:31
Умерла работавшая над «Москва слезам не верит» режиссер Овчинникова Общество, 21:17
Росздравнадзор ответил на данные о дефиците вакцин от коклюша в регионах Общество, 21:10
Стало известно, сколько голосов отделило российских лыжников от допуска Спорт, 21:08
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Ставрополе произошел взрыв Общество, 21:03
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
В SberCIB снизили прогноз по курсу доллара на конец года почти на 10% Инвестиции, 20:52
Пашинян рассказал, почему Армения не может производить коньяк Общество, 20:48
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Россельхознадзор подвергся масштабной DDoS-атаке Технологии и медиа, 20:36
Один человек погиб и один пострадал при атаке дронов на брянское село Политика, 20:34