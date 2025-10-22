Глава Росрыболовства рассказал об ответных мерах против норвежских судов

Илья Шестаков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия готовит ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов, заявил журналистам на Международном рыбопромышленном форуме глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает корреспондент РБК.

«Мы проводили заседание. Норвежская сторона заявила, что они якобы работают в рамках нашего соглашения, с чем мы категорически не согласны. Никаких ограничений они пока снимать не будут. И мы сейчас уже готовим ответные меры, о которых мы своевременно объявим норвежской стороне», — сказал он.

Меры могут быть введены в этом году, добавил Шестаков.

Пока переговоры с Норвегией, по его словам, стоят на паузе: сроки их проведения не определены, не решен также вопрос с проведением смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Провести ее необходимо, чтобы распределить объемы вылова на следующий год: комиссия каждый год определяет национальные квоты на добычу трески, пикши и других совместно управляемых ресурсов для российских и норвежских рыбаков в исключительных экономических зонах обеих стран.

В этом году добыча еще осуществляется по тем договоренностям, которые были достигнуты в 2024-м. «До конца года ситуация развивается прогнозируемо — так, как и должна развиваться. В полном объеме незаконные меры, которые ввели норвежцы, будут иметь последствия уже начиная с 2026 года», — заявил Шестаков.

В 2022 году Норвегия ввела запрет на вход в свои порты для российских судов. Исключением были рыболовецкие суда, но уже в октябре того же года им позволили швартоваться только в Ботсфьорде, Тромсё и Киркенесе.

В мае 2023 года норвежские власти ограничили возможность сходить на берег экипажам российских судов в портах Киркенес и Ботсфьорд. В то же время на ряде верфей проходили задержания и ограничение ремонта шести российских рыбопромысловых судов.

В июле 2025 года Норвегия ввела санкции против мурманских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», что лишило их суда доступа в норвежские порты и права на промысел в исключительной экономической зоне соседней страны. В августе Россия потребовала от Норвегии отмены этих мер и пригрозила закрытием своей исключительной экономической зоны для норвежских рыбопромысловых судов.