Норвегия задержала на своих верфях шесть российских судов

Норвегия удерживает шесть рыбопромысловых судов на верфях, сообщил глава Росрыболовства. В связи с этим необходимо начать модернизацию Мурманского морского рыбного порта и построить логистический хаб в Мурманске, добавил он

Фото: fish_gov_ru / Telegram

В Норвегии на верфях удерживают шесть российских рыбопромысловых судов. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«Действительно, то, что сейчас делают наши норвежские партнеры, вызывает большую обеспокоенность. Шесть российских судов сейчас находятся на норвежских верфях; надеемся, коллеги поймут, что надо их доремонтировать и отпустить», — цитирует его пресс-служба Росрыболовства.

Он добавил, что ограничения, которые ввели норвежцы по ремонту рыбопромысловых судов, незаконные — фактически это захват собственности другой страны.

Шестаков подчеркнул, что, принимая во внимание, как работает норвежская сторона, следует организовать судоремонт в Мурманске. Для этого необходимо начать модернизацию Мурманского морского рыбного порта и построить современный логистический хаб, заключил он.

Глава Росрыболовства также обвинил бывших владельцев в растаскивании Мурманского рыбного порта.

«К сожалению, те собственники, которые там были до этого, много что повыводили из активов, которые раньше принадлежали Мурманскому рыбному порту», — посетовал Шестаков, добавив, что сейчас перед службой и регионом стоит задача «вернуть все в лоно государства».

Мурманский рыбный порт, приватизированный в 2015 году, перешел в собственность государства в октябре 2022 года. По данным ФАС, в 2015 году группа лиц вместе с иностранным инвестором установила контроль над портом. В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ провели в управляющей компании порта обыски.

По его словам, к середине июля необходимо представить конкретные предложения по развитию Мурманского рыбного порта в администрацию президента. «Развитие порта имеет стратегическое значение», — заключил Шестаков.

В октябре 2022 года глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что Норвегия ограничит проход российских рыболовных судов, разрешив им заходить только в три порта на севере страны — Киркенес, Тромс и Ботсфьорд.

Российские промысловые предприятия ремонтировали крупно- и среднетоннажный флот, который обеспечивает большую часть вылова, за границей, поскольку у отечественных верфей не было технической возможности. Ремонтировать корабли в норвежских портах было удобнее, так как страна находится близко к одному из районов промысла, говорил РБК заместитель директора группы «Норебо» Сергей Сенников.