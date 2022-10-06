Норвегия ограничила для российских рыбаков доступ к портам

Российские рыболовецкие суда смогут доставлять рыбу только в три порта. Норвегия запретила судам под российским флагом вход в свои порты в мае, но для рыболовецких и некоторых других сделала исключение

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что страна ужесточает контроль за российскими рыболовецкими судами. Теперь они могут доставлять рыбу только в порты Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд, передает Aftenposten.

О решении она объявила на пресс-конференции по безопасности норвежских портов, где, в частности, обсуждались обвинения в адрес России о диверсии на газопроводах системы «Северный поток».

В начале апреля Евросоюз в рамках пятого пакета санкций запретил кораблям под российским флагом заходить в порты ЕС. Такие же санкции ввели и некоторые не входящие в ЕС страны: в апреле свои порты для российских кораблей закрыли США, с 7 мая такое ограничение ввела Норвегия.

Ограничение не касалось рыболовецкого флота: для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и гуманитарную помощь, сделали исключение.

В конце июля представители крупных рыбодобывающих компаний, а также профильных ассоциаций рассказали РБК, что столкнулись с массовыми отказами иностранных портов ремонтировать российские промысловые суда. С отказами в основном сталкивались компании, работающие в Северном и Западном бассейнах, которые ремонтировали суда в Норвегии, Финляндии, Польше и странах Балтии.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев утверждал, что так начали поступать индивидуальные компании, причем не из-за санкций. Его слова подтвердил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев, который указывал, что российским судам оставили только возможность выгружать продукцию.

Читайте на РБК Pro Pro Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля Инструкции Pro Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Статьи Pro Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Статьи Pro Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам Статьи Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы Pro Разминка на стуле: 5 упражнений для офисных работников Разминка на стуле: 5 упражнений для офисных работников Инструкции Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи Pro Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа Статьи

Российские промысловые предприятия предпочитали ремонтировать крупно- и среднетоннажный флот, который обеспечивает большую часть вылова, за рубежом, так как у отечественных верфей не было такой технической возможности. Ремонтировать корабли, в частности, в норвежских портах, было удобнее, так как у нее длинное побережье и страна находится близко к одному из районов промысла. Запчасти туда доставляли быстрее, чем в другие порты, говорил РБК заместитель директора группы «Норебо» Сергей Сенников. В целом, пояснял он, предприятия стараются чинить суда как можно ближе к району промысла.

Гендиректор «Доброфлота» Александр Ефремов и президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак отмечали, что на фоне отказов и увеличения нагрузки на российские судоремонтные предприятия для промысловых компаний резко выросли цены на ремонт судов. Также на их экономических показателях сказался рост стоимости топлива. Оба фактора в конечном итоге отразились на ценах на рыбу

Кроме того, предупреждали промышленники, в России мог снизиться вылов. Они поясняли, что рыбодобывающие компании обязаны два года подряд вылавливать не менее 70% от выделенной ей государством квоты, иначе ее автоматически заберут.