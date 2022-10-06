Норвегия ограничила для российских рыбаков доступ к портам

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 58,24 (+0,18) Инвестиции, 17:05
Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 60,25 (+0,85) Инвестиции, 17:05
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 18:55
Присоединенные к России регионы включили в Конституцию Политика, 18:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:54
Израиль решил подготовиться к наступлению и обороне на границе с Ливаном Политика, 18:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:48
«Тинькофф Инвестиции» запустит торги замороженными активами вне биржи Инвестиции, 18:46
Медведев стал третьим россиянином в четвертьфинале турнира в Астане Спорт, 18:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Соцсети, ковид и роботы: как наш мозг реагирует на вызовы XXI века Футурология, 18:43
Принудительно, а не добровольно: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 18:42
Google представила свои первые «умные» часы Технологии и медиа, 18:39
Новые криптовалютные санкции против россиян: объяснения от экспертов Крипто, 18:28
Авербух рассказал о причине госпитализации Тарасовой Спорт, 18:26
Байден заявил о разочаровании решением ОПЕК+ по квотам на добычу нефти Экономика, 18:19
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 18:19
Война санкций ,  
0 

Норвегия ограничила для российских рыбаков доступ к портам

Российские рыболовецкие суда смогут доставлять рыбу только в три порта. Норвегия запретила судам под российским флагом вход в свои порты в мае, но для рыболовецких и некоторых других сделала исключение
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что страна ужесточает контроль за российскими рыболовецкими судами. Теперь они могут доставлять рыбу только в порты Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд, передает Aftenposten.

О решении она объявила на пресс-конференции по безопасности норвежских портов, где, в частности, обсуждались обвинения в адрес России о диверсии на газопроводах системы «Северный поток».

В начале апреля Евросоюз в рамках пятого пакета санкций запретил кораблям под российским флагом заходить в порты ЕС. Такие же санкции ввели и некоторые не входящие в ЕС страны: в апреле свои порты для российских кораблей закрыли США, с 7 мая такое ограничение ввела Норвегия.

Ограничение не касалось рыболовецкого флота: для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и гуманитарную помощь, сделали исключение.

В конце июля представители крупных рыбодобывающих компаний, а также профильных ассоциаций рассказали РБК, что столкнулись с массовыми отказами иностранных портов ремонтировать российские промысловые суда. С отказами в основном сталкивались компании, работающие в Северном и Западном бассейнах, которые ремонтировали суда в Норвегии, Финляндии, Польше и странах Балтии.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев утверждал, что так начали поступать индивидуальные компании, причем не из-за санкций. Его слова подтвердил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев, который указывал, что российским судам оставили только возможность выгружать продукцию.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля
Инструкции
Pro
Фото: Adam Berry / Getty Images Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Статьи
Pro
Фото: Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Alex Domanski / Reuters Разминка на стуле: 5 упражнений для офисных работников
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи
Pro
Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа
Статьи

Российские промысловые предприятия предпочитали ремонтировать крупно- и среднетоннажный флот, который обеспечивает большую часть вылова, за рубежом, так как у отечественных верфей не было такой технической возможности. Ремонтировать корабли, в частности, в норвежских портах, было удобнее, так как у нее длинное побережье и страна находится близко к одному из районов промысла. Запчасти туда доставляли быстрее, чем в другие порты, говорил РБК заместитель директора группы «Норебо» Сергей Сенников. В целом, пояснял он, предприятия стараются чинить суда как можно ближе к району промысла.

Гендиректор «Доброфлота» Александр Ефремов и президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак отмечали, что на фоне отказов и увеличения нагрузки на российские судоремонтные предприятия для промысловых компаний резко выросли цены на ремонт судов. Также на их экономических показателях сказался рост стоимости топлива. Оба фактора в конечном итоге отразились на ценах на рыбу

Кроме того, предупреждали промышленники, в России мог снизиться вылов. Они поясняли, что рыбодобывающие компании обязаны два года подряд вылавливать не менее 70% от выделенной ей государством квоты, иначе ее автоматически заберут.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Норвегия рыболовство
Материалы по теме
Полиция Норвегии прокомментировала данные об остановке движения на КПП
Политика
Норвегия собралась ввести запрет для туристов из России по примеру финнов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter