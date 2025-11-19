Балицкий заявил об отключении света в Запорожской области после атаки ВСУ

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Отдельные населенные пункты Запорожской области временно остались без света после атаки ВСУ по критической инфраструктуре сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Кратковременное отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области в результате очередной атаки противника по критической инфраструктуре», — говорится в публикации.

По словам губернатора, энергетики приступили к работе в усиленном режиме, но работы усложняются из-за опасности повторных ударов. Балицкий призвал жителей населенных пунктов, где пропало электричество, проявить терпение.

На прошлой неделе чиновник сообщил об ударах ВСУ по энергообъектам и объектам критической инфраструктуры Запорожской области. В субботу, 15 ноября, глава региона рассказал о повреждении на подстанции Васильевской РЭС. В тот же день он написал о новых ударах, в результате без света остались около 44 тыс. домохозяйтв. Позднее их число выросло до 66 тыс.

17 ноября Балицкий сообщил, что без электричества в Запорожской области остаются более 41 тыс. потребителей.