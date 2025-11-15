 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Запорожской области после ударов ВСУ без света остались 66 тыс. человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

В результате удара ВСУ по критической инфраструктуре Запорожской области еще 33 тыс. человек остались без электричества. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Зафиксирована очередная атака по критической инфраструктуре. Еще 33 тысячи абонентов без электроснабжения. Всего 66 тысяч абонентов Васильевского и Токмакского районов отключены от электроснабжения», — говорится в публикации Балицкого.

В Запорожской области 44 тыс. человек остались без света после ударов ВСУ
Политика
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В части районов удалось вернуть электричество, сообщил Балицкий в 21:44 мск. Как отметил глава региона в своей публикации, без света остаются боле 38,5 тыс. человек в городе Васильевка и селах Васильевского и Михайловского округов.

В субботу, 15 ноября, Балицкий сообщил о повреждении подстанции Васильевской РЭС. Из-за этого от электроснабжения оказались отключены часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна. Позднее он написал о еще одном ударе ВСУ и указал, что перебои наблюдаются в Днепрорудном и ближайших населенных пунктах.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Запорожская область БПЛА электричество

