В Запорожской области после ударов ВСУ без света остались 66 тыс. человек
В результате удара ВСУ по критической инфраструктуре Запорожской области еще 33 тыс. человек остались без электричества. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
«Зафиксирована очередная атака по критической инфраструктуре. Еще 33 тысячи абонентов без электроснабжения. Всего 66 тысяч абонентов Васильевского и Токмакского районов отключены от электроснабжения», — говорится в публикации Балицкого.
В части районов удалось вернуть электричество, сообщил Балицкий в 21:44 мск. Как отметил глава региона в своей публикации, без света остаются боле 38,5 тыс. человек в городе Васильевка и селах Васильевского и Михайловского округов.
В субботу, 15 ноября, Балицкий сообщил о повреждении подстанции Васильевской РЭС. Из-за этого от электроснабжения оказались отключены часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна. Позднее он написал о еще одном ударе ВСУ и указал, что перебои наблюдаются в Днепрорудном и ближайших населенных пунктах.
