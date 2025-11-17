 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Балицкий заявил о более 41 тыс. человек без света в Запорожье после атаки

Сюжет
Военная операция на Украине
Евгений Балицкий во время оперативного совещания по вопросу электроснабжения населённых пунктов Запорожской области
Евгений Балицкий во время оперативного совещания по вопросу электроснабжения населённых пунктов Запорожской области (Фото: BalitskyEV / Telegram)

Более 41 тыс. потребителей в Запорожской области до сих пор остаются без электричества после атаки ВСУ, ситуация сложная, но контролируемая. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«На данный момент без электроснабжения остаются 41 843 абонента. Это абоненты Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов и части Каменско-Днепровского муниципального округа», — написал Балицкий.

Глава Запорожской области назвал ситуацию «сложной, но контролируемой». Для восстановления работоспособности применяют веерные отключения, ситуация должна стабилизироваться «в ближайшие дни».

Балицкий также подчеркнул, что социально важные объекты запитали от резервных источников.

В Запорожской области после ударов ВСУ без света остались 66 тыс. человек
Политика
Фото:BalitskyEV / Telegram

Ранее, 14 и 15 ноября, Балицкий сообщал об ударах ВСУ по энергообъектам и объектам критической инфраструктуры. 15 ноября он сообщил о повреждении на подстанции Васильевской РЭС. Около 5 тыс. абонентов были отключены для аварийно-восстановительных работ. Позже он сообщил о новых ударах, после которых около 44 тыс. абонентов остались без света, а потом еще 33 тыс. «Всего 66 тысяч абонентов Васильевского и Токмакского районов отключены от электроснабжения», — говорилось в сообщении.

Вечером в тот день губернатор сообщил о восстановлении электроснабжения для части потребителей.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Запорожская область Евгений Балицкий электроэнергия
