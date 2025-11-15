В Запорожской области 44 тыс. человек остались без света после ударов ВСУ
ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры в Запорожской области, без электроснабжения временно остались около 44 тыс. человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.
В 16:44 мск он сообщил, что повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. На время аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна.
Чуть позже, в 17:10 мск губернатор написал об «очередной атаке вражеских БПЛА по объекту критической инфраструктуры». Балицкий указал, что перебои наблюдаются в Днепропрудном и ближайших населенных пунктах.
«Энергетики занимаются восстановительными работами», — написал глава региона.
Накануне вечером губернатор предупреждал о возможном отключении электроснабжения после атак ВСУ в населенных пунктах южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки. Над предотвращением перебоев работали пять аварийных бригад.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России