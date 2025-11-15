В Запорожской области 44 тыс. человек остались без света после ударов ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры в Запорожской области, без электроснабжения временно остались около 44 тыс. человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.

В 16:44 мск он сообщил, что повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. На время аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна.

Чуть позже, в 17:10 мск губернатор написал об «очередной атаке вражеских БПЛА по объекту критической инфраструктуры». Балицкий указал, что перебои наблюдаются в Днепропрудном и ближайших населенных пунктах.

«Энергетики занимаются восстановительными работами», — написал глава региона.

Накануне вечером губернатор предупреждал о возможном отключении электроснабжения после атак ВСУ в населенных пунктах южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки. Над предотвращением перебоев работали пять аварийных бригад.