Военная операция на Украине⁠,
0

В МИД заявили, что не получали от США информации о соглашениях по Украине

Захарова: МИД не получал от США информации о соглашениях по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД России)

МИД России не получал от США информации о соглашениях по Украине по официальным каналам, сообщила РБК официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщило, что рамочное соглашение о прекращении конфликта России и Украины будет согласовано всеми сторонами уже на этой неделе. До этого информацию подтвердили Axios и Reuters.

По словам Захаровой, МИД не получал от Госдепартамента США уведомлений о работе над документами такого уровня. Как сообщили в ведомстве, если бы у американской стороны появились предложения, то о них бы сообщили по установленным для этого каналам внешнеполитических ведомств двух стран. От Госдепа МИД России ничего подобного не получал.

Politico писало, что в Белом доме настроены оптимистично, Украина и ее европейские партнеры не допущены к формированию параметров урегулирования.

Reuters узнал, что Киев не участвовал в подготовке инициативы США по миру
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Axios сообщил, ссылаясь на источники, о секретных переговорах России и США по разработке нового плана урегулирования конфликта на Украине. Согласно изданию, документ из 28 пунктов охватывает вопросы мирного урегулирования, гарантии безопасности, будущие отношения США с Россией и Украиной, а также общеевропейскую безопасность.

По данным Axios, разработкой плана руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который обсудил концепцию со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Дмитриев заявил изданию: «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана».

The Wall Street Journal сообщил о направлении делегации США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом в Киев для переговоров. По данным издания, запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а впоследствии Дрисколл намерен провести переговоры с представителями России.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Мария Захарова МИД США урегулирование Украина
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
