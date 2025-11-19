 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Сюжет
Военная операция на Украине
На Украину едет делегация США во главе с министром армии Дрисколлом. Последний встретится с Зеленским с целью возобновления переговоров, пишет WSJ. По данным издания, позже министр также должен встретиться с представителями России

Делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом в среду, 19 ноября, встретится на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками, военными и представителями промышленности, сообщают Politico и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным WSJ, позднее Дрисколл планирует встретиться с представителями российской стороны. Газета пишет, что в составе делегации вошли также два четырехзвездных генерала. По информации Politico, речь идет в том числе о начальнике штаба армии США Рэнди Джордже. Оба стали самыми высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, которые посетят Украину, отмечает издание.

«Министр Дрисколл отправляется на Украину, чтобы ознакомиться с фактами на месте. Он примет участие во встречах на Украине и доложит о своих выводах Белому дому», — сообщил WSJ высокопоставленный представитель администрации США. «Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что пора прекратить убийства и заключить соглашение о прекращении войны», — добавил источник.

Axios узнал о работе США с Россией над новым планом по Украине
Политика
Стив Уиткофф

Другой чиновник сказал газете, что миссия Дрисколла — возобновить мирные переговоры от имени Трампа. Politico также пишет, что поездка призвана поддержать усилия Киева и Вашингтона по выработке крупного соглашения об обмене технологиями в области беспилотников и автономных боеприпасов.

Решение направить на Украину гражданского главу армии, чьи задачи связаны главным образом с работой по обучению военнослужащих и оснащением подразделений, WSJ называет необычным. Однако, как отмечает издание, Трамп и прежде полагался на нетрадиционных переговорщиков, в том числе на своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, с которым до второго срока вел бизнес.

Один из чиновников рассказал WSJ, что идея отправить Дрисколла, однокурсника вице-президента США Джей Ди Вэнса, на Украину, а затем в Россию возникла в ходе разговора последнего с Трампом.

Axios ранее сообщил, что администрация Трампа ведет с Россией консультации, в рамках которых тайно работает над новым планом по прекращению конфликта на Украине. Предварительно, он должен состоять из 28 пунктов. Разработкой занимается Уиткофф, он обсудил концепцию со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Тот в конце октября посещал США.

Дмитриев в интервью Axios выразил оптимизм по поводу шансов этого плана на успех. «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана», — добавил он.

По словам Дмитриева, основная идея заключалась в том, чтобы взять принципы, о которых Трамп и президент России Владимир Путин договорились в ходе встречи на Аляске в августе, и подготовить предложение «по урегулированию конфликта на Украине, а также по восстановлению американо-российских связей [и] решению проблем безопасности России». «На самом деле это гораздо более широкая концепция, в которой, по сути, говорится: «Как нам действительно обеспечить, наконец, прочную безопасность в Европе, а не только на Украине», — сказал он.

Дмитриев также сказал, что цель состоит в том, чтобы подготовить этот документ к следующей встрече Путина и Трампа. Он рассказал, что Вашингтон сейчас объясняет «преимущества» своего нынешнего подхода украинцам и европейцам. Американский чиновник подтвердил Axios, что США информируют о новом плане Брюссель и Киев.

Полина Мартынова, Татьяна Зыкина
Украина делегация США мирное урегулирование Дональд Трамп
