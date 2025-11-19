 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Туск потребовал у Зеленского сведения о связанных с диверсиями украинцах

Владимир Зеленский и Дональд Туск
Владимир Зеленский и Дональд Туск (Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Польши Дональд Туск в рамках телефонного разговора попросил украинского президента Владимира Зеленского сообщить сведения о гражданах Украины, которые могли быть причастны к диверсионным актам в Польше. Об этом польский премьер сообщил на конференции «Наука для бизнеса» в Варшаве, его слова передает Onet.

«Я сообщил президенту Зеленскому, что Польша ожидает немедленной передачи всех данных, которые помогут нам выявить угрозы, связанные с сотрудничеством российских спецслужб с отдельными гражданами Украины», — заявил Туск.

Накануне Туск сообщил, что польские спецслужбы установили личности подозреваемых в актах диверсии на железной дороге, ведущей на Украину. «Установленные лица — двое граждан Украины. Они длительное время сотрудничают с российской разведкой», — заявил тогда польский премьер.

Польша закроет последнее работавшее генконсульство России в стране
Политика
Радослав Сикорский

По данным Туска, один из подозреваемых был осужден во Львове в мае 2025 года за диверсии, а после переехал в Белоруссию. Второй — житель Донбасса — «также въехал в Польшу из Белоруссии непосредственно перед атаками». Премьер добавил, что после совершения диверсии они покинули территорию Польши.

Оба диверсионных акта в Польше обнаружили 17 ноября. Один из них произошел на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину, где нашли повреждение путей. Позже стало известно о втором нарушении работы железной дороги — кто-то замкнул электросеть в районе вокзала Пулавы, который находится на той же линии.

В Кремле заявили, что «было бы совсем странно», если бы «первым делом не обвинили Россию», поскольку Москву обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит в Польше. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что в числе подозреваемых есть граждане Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Туск Владимир Зеленский диверсия Украина Польша
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
МИД Польши вызвал российского дипломата после диверсий на железной дороге
Политика
Туск после диверсий повысит уровень террористической угрозы в Польше
Политика
Туск назвал подозреваемых в диверсии на железной дороге в Польше
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
США ввели санкции против Ohyeahhellno и российского дата-центра Политика, 16:58
В «деле Миндича» появились имена Зеленского и Умерова Политика, 16:57
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
На 91-м году жизни умер театровед Виталий Дмитриевский Общество, 16:55
Дума приняла в первом чтении лицензирование торговли сигаретами и табаком Общество, 16:53
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 16:51
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Директор Trend Island Николай Константинов — о трансформации универмагов Стиль, 16:49
ДНР получит генераторы и топливозаправщики из госрезерва после удара Политика, 16:45
Плюшевого мишку с ИИ сняли с продажи из-за разговоров о сексе и кокаине Life, 16:45
Минобороны Британии обвинило Россию в нацеливании лазеров на пилотов Политика, 16:43
Особенности нового кроссовера Voyah Taishan для России. Обзор Авто, 16:42
«МегаФон» проанализировал востребованность виртуальных секретарей Пресс-релиз, 16:39
Запрет полетов ввели в аэропорту Сочи Политика, 16:38